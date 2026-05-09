भारत का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? इतिहासकार भी करते हैं चर्चा

भारत अपने प्राचीन मंदिरों, धार्मिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. देश के अलग-अलग राज्यों में हजारों साल पुराने मंदिर मौजूद हैं, लेकिन जब सवाल भारत के सबसे पुराने मंदिर का आता है, तो इतिहासकारों और पुरातत्व विशेषज्ञों के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है. वह नाम है बिहार के कैमूर जिले में स्थित मुंडेश्वरी देवी मंदिर. माना जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना जीवित मंदिर है, जहां आज भी नियमित रूप से पूजा होती है. यही वजह है कि यह मंदिर इतिहास, आस्था और वास्तुकला का अनोखा संगम माना जाता है.

कब बना था यह मंदिर?

इतिहासकारों और पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार, माँ मुंडेश्वरी मंदिर का निर्माण करीब 108 ईस्वी यानी दूसरी शताब्दी में हुआ था. इसका मतलब है कि यह मंदिर लगभग 1900 साल पुराना है. यही कारण है कि इसे भारत का सबसे प्राचीन कार्यात्मक मंदिर माना जाता है. कहा जाता है कि यहां पिछले कई सदियों से बिना रुके पूजा-पाठ जारी है. मंदिर माँ दुर्गा और भगवान शिव को समर्पित है. धार्मिक मान्यताओं के साथ-साथ इसका ऐतिहासिक महत्व भी काफी बड़ा माना जाता है, जिसकी वजह से देश-विदेश से लोग यहां पहुंचते हैं.

क्या है इसकी खास वास्तुकला?

मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के कैमूर जिले की पवरा पहाड़ी पर करीब 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है. इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसकी अष्टकोणीय बनावट है, यानी यह मंदिर आठ कोनों वाला है. भारत में इस तरह की वास्तुकला बेहद दुर्लभ मानी जाती है. मंदिर की संरचना गुप्त काल से पहले की वास्तुकला की झलक दिखाती है. पत्थरों पर बनी नक्काशी और प्राचीन मूर्तियां इसे और खास बनाती हैं. इतिहासकार मानते हैं कि यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण है.

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क्या इस दावे पर बहस है?

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के मुताबिक मंदिर परिसर से मिले शिलालेख, मूर्तियां और अन्य पुरातात्विक साक्ष्य इसे भारत के सबसे पुराने मंदिरों में शामिल करते हैं. हालांकि कुछ इतिहासकार Sanchi Temple 17 को भी प्राचीन जीवित हिंदू मंदिरों में गिनते हैं, जिसका निर्माण करीब 400 ईस्वी माना जाता है. इसके बावजूद अब तक मिले प्रमाणों के आधार पर मुंडेश्वरी मंदिर भारत के सबसे पुराने जीवित मंदिर होने का सबसे मजबूत दावेदार माना जाता है. यही वजह है कि इतिहासकार आज भी इसकी चर्चा करते हैं.