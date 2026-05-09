Advertisement
trendingNow13210688
Hindi Newsशिक्षाभारत का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? इतिहासकार भी करते हैं चर्चा

भारत का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? इतिहासकार भी करते हैं चर्चा

Which Is India’s Oldest Temple: भारत का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? बिहार के कैमूर में स्थित मां मुंडेश्वरी मंदिर को देश का सबसे प्राचीन जीवित मंदिर माना जाता है. जानिए इस मंदिर का इतिहास, अनोखी वास्तुकला और क्यों इतिहासकार आज भी इसकी चर्चा करते हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 09, 2026, 03:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? इतिहासकार भी करते हैं चर्चा

भारत अपने प्राचीन मंदिरों, धार्मिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. देश के अलग-अलग राज्यों में हजारों साल पुराने मंदिर मौजूद हैं, लेकिन जब सवाल भारत के सबसे पुराने मंदिर का आता है, तो इतिहासकारों और पुरातत्व विशेषज्ञों के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है. वह नाम है बिहार के कैमूर जिले में स्थित मुंडेश्वरी देवी मंदिर. माना जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना जीवित मंदिर है, जहां आज भी नियमित रूप से पूजा होती है. यही वजह है कि यह मंदिर इतिहास, आस्था और वास्तुकला का अनोखा संगम माना जाता है.

कब बना था यह मंदिर?

इतिहासकारों और पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार, माँ मुंडेश्वरी मंदिर का निर्माण करीब 108 ईस्वी यानी दूसरी शताब्दी में हुआ था. इसका मतलब है कि यह मंदिर लगभग 1900 साल पुराना है. यही कारण है कि इसे भारत का सबसे प्राचीन कार्यात्मक मंदिर माना जाता है. कहा जाता है कि यहां पिछले कई सदियों से बिना रुके पूजा-पाठ जारी है. मंदिर माँ दुर्गा और भगवान शिव को समर्पित है. धार्मिक मान्यताओं के साथ-साथ इसका ऐतिहासिक महत्व भी काफी बड़ा माना जाता है, जिसकी वजह से देश-विदेश से लोग यहां पहुंचते हैं.

क्या है इसकी खास वास्तुकला?

मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के कैमूर जिले की पवरा पहाड़ी पर करीब 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है. इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसकी अष्टकोणीय बनावट है, यानी यह मंदिर आठ कोनों वाला है. भारत में इस तरह की वास्तुकला बेहद दुर्लभ मानी जाती है. मंदिर की संरचना गुप्त काल से पहले की वास्तुकला की झलक दिखाती है. पत्थरों पर बनी नक्काशी और प्राचीन मूर्तियां इसे और खास बनाती हैं. इतिहासकार मानते हैं कि यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी थी? जहां विदेशों से पढ़ने आते थे छात्र

क्या इस दावे पर बहस है?

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के मुताबिक मंदिर परिसर से मिले शिलालेख, मूर्तियां और अन्य पुरातात्विक साक्ष्य इसे भारत के सबसे पुराने मंदिरों में शामिल करते हैं. हालांकि कुछ इतिहासकार Sanchi Temple 17 को भी प्राचीन जीवित हिंदू मंदिरों में गिनते हैं, जिसका निर्माण करीब 400 ईस्वी माना जाता है. इसके बावजूद अब तक मिले प्रमाणों के आधार पर मुंडेश्वरी मंदिर भारत के सबसे पुराने जीवित मंदिर होने का सबसे मजबूत दावेदार माना जाता है. यही वजह है कि इतिहासकार आज भी इसकी चर्चा करते हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

TAGS

Which Is India’s Oldest Temple

Trending news

कंगाली के बाद अब AIDS की मार! पाकिस्तान में 15 साल में 200% बढ़े HIV के मामले
AIDS
कंगाली के बाद अब AIDS की मार! पाकिस्तान में 15 साल में 200% बढ़े HIV के मामले
इधर सुवेंदु ले रहे थे शपथ, उधर ममता ने सोशल मीडिया पर लिख दिया भावुक मैसेज
suvendu adhikari
इधर सुवेंदु ले रहे थे शपथ, उधर ममता ने सोशल मीडिया पर लिख दिया भावुक मैसेज
क्या थलापति विजय ले पाएंगे CM की शपथ? बॉडीगार्ड की क्रिप्टिक पोस्ट ने बढ़ाया सस्पेंस
thalapathy vijay
क्या थलापति विजय ले पाएंगे CM की शपथ? बॉडीगार्ड की क्रिप्टिक पोस्ट ने बढ़ाया सस्पेंस
6 साल पहले का वो वॉट्सऐप मैसेज और इस्तीफा, जिसके बाद बदल गई सुवेंदु की तकदीर
suvendu adhikari
6 साल पहले का वो वॉट्सऐप मैसेज और इस्तीफा, जिसके बाद बदल गई सुवेंदु की तकदीर
पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति! कैशलेस इलाज बना जीवनदान, हजारों मरीजों की बची जान
Punjab
पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति! कैशलेस इलाज बना जीवनदान, हजारों मरीजों की बची जान
कौन हैं वो 5 विधायक? जिन्होंने पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी के साथ ली शपथ
suvendu adhikari
कौन हैं वो 5 विधायक? जिन्होंने पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी के साथ ली शपथ
भगवा पटका पहनाया, पीठ थपथपाई...CM योगी के पास ठहरे सुवेंदु अधिकारी
West Bengal CM Suvendu Adhikari Oath Ceremony
भगवा पटका पहनाया, पीठ थपथपाई...CM योगी के पास ठहरे सुवेंदु अधिकारी
थलापति के CM बनने से पहले राखी सावंत का बड़ा बयान, बोलीं- ‘विजय-त्रिशा को शादी...'
thalapathy vijay
थलापति के CM बनने से पहले राखी सावंत का बड़ा बयान, बोलीं- ‘विजय-त्रिशा को शादी...'
होर्मुज में US-ईरान की क्रॉस फायरिंग; चपेट में भारतीय जहाज,1 की मौत; 17 रेस्क्यू
Indian Ship Hit in Hormuz Strait
होर्मुज में US-ईरान की क्रॉस फायरिंग; चपेट में भारतीय जहाज,1 की मौत; 17 रेस्क्यू
कौन हैं माखनलाल सरकार? शपथग्रहण के समय मंच पर पीएम मोदी ने छुए पैर
PM Modi
कौन हैं माखनलाल सरकार? शपथग्रहण के समय मंच पर पीएम मोदी ने छुए पैर