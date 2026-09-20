UIIC Recruitment 2026: सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, 225 पदों पर भर्ती, जानें योग्यता और सैलरी

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (UIIC) ने Administrative Officer Scale-I के 225 पदों पर भर्ती निकाली है. इनमें 200 पद Generalists और 25 पद Hindi Officers के लिए हैं. भर्ती का नोटिफिकेशन 7 सितंबर 2026 को जारी हुआ था और ऑनलाइन आवेदन 8 सितंबर से शुरू हो चुके हैं. योग्य उम्मीदवार 28 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. भर्ती से जुड़ी जरूरी जानकारी में योग्यता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क, पदों का वर्गवार विवरण और वेतन शामिल हैं. उम्मीदवार आवेदन से पहले आधिकारिक अधिसूचना में दी गई सभी शर्तों को ध्यान से जरूर पढ़ें.

आवेदन कब तक है?

UIIC AO भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8 सितंबर 2026 से शुरू हुआ है. आवेदन की आखिरी तारीख 28 सितंबर 2026 है. उम्मीदवारों को आवेदन UIIC की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा. भर्ती के लिए किसी दूसरे माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. उम्मीदवारों को अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते फॉर्म भरने की सलाह दी गई है. भर्ती प्रक्रिया में आगे ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्यू शामिल हैं. उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार Tier-I परीक्षा 22 अक्टूबर और Tier-II परीक्षा 30 नवंबर 2026 को संभावित रूप से आयोजित की जा सकती है.

कितने पद खाली हैं?

इस भर्ती अभियान में कुल 225 पद हैं. इनमें 200 पद Administrative Officer-Generalists और 25 पद Hindi Officers के लिए निर्धारित हैं. Generalist पदों में 68 पद अनारक्षित, 62 OBC, 22 EWS, 30 SC और 18 ST वर्ग के लिए हैं. Hindi Officer के 25 पदों में 11 अनारक्षित, 7 OBC, 2 EWS, 4 SC और 1 ST पद शामिल हैं. दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान भी भर्ती विवरण में दिया गया है. उम्मीदवार Generalist और Hindi Officer में से केवल एक ही श्रेणी के लिए आवेदन कर सकते हैं. एक से ज्यादा आवेदन करने पर उम्मीदवारी रद्द हो सकती है.

योग्यता और उम्र क्या है?

Generalist पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन या पोस्टग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी है. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कम से कम 60 प्रतिशत और SC, ST तथा PwBD उम्मीदवारों के लिए 55 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं. Hindi Officer पद के लिए संबंधित हिंदी और अंग्रेजी विषय की शैक्षणिक योग्यता भर्ती नियमों के अनुसार जरूरी है. आयु सीमा 21 से 30 वर्ष रखी गई है और इसकी गणना 30 जून 2026 के आधार पर होगी. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी.

कितनी मिलेगी सैलरी?

Administrative Officer Scale-I पद के लिए बेसिक पे ₹82,485 से शुरू होती है और पे स्केल ₹1,56,745 तक जाता है. महानगरों में सकल मासिक वेतन लगभग ₹1.10 लाख बताया गया है. इसके अलावा भर्ती नियमों के अनुसार मेडिकल और अन्य सेवा लाभ भी मिल सकते हैं. आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए ₹1,000 तथा SC, ST और PwBD उम्मीदवारों के लिए ₹250 सर्विस चार्ज लागू है. शुल्क और अन्य भुगतान शर्तों को जमा करने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन से मिलान करना चाहिए.

चयन कैसे होगा?

UIIC AO भर्ती में उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों से गुजरना होगा. उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार प्रक्रिया में Tier-I Preliminary Examination, Tier-II Main Examination और Interview शामिल हैं. मुख्य परीक्षा में पद के अनुसार Objective और Descriptive Test का प्रावधान है. इसलिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को केवल सामान्य ज्ञान ही नहीं, बल्कि संबंधित पद के परीक्षा पैटर्न के अनुसार तैयारी करनी होगी. उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीख, एडमिट कार्ड और अन्य अपडेट के लिए UIIC की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखनी चाहिए. भर्ती से जुड़ी अंतिम और बाध्यकारी जानकारी कंपनी की आधिकारिक अधिसूचना ही मानी जाएगी.