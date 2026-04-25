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BHU SET 2026: एक सीट, एक नंबर और दो दावेदार! बीएचयू प्रवेश परीक्षा में मची अफरा-तफरी; क्या जानबूझकर बदली गई आईडी?

BHU CHS entrance exam 2026 registration error: बीएचयू की 11वीं स्कूल प्रवेश परीक्षा में एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर दो अलग-अलग छात्रों को जारी होने के कारण भारी गड़बड़ी सामने आई है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच के लिए समिति गठित कर दी है और एडमिट कार्ड में डिजिटल छेड़छाड़ की आशंका जताई है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 25, 2026, 08:14 AM IST
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BHU SET 2026: एक सीट, एक नंबर और दो दावेदार! बीएचयू प्रवेश परीक्षा में मची अफरा-तफरी; क्या जानबूझकर बदली गई आईडी?

BHU CHS entrance exam 2026 registration error: बीएचयू की स्कूल प्रवेश परीक्षा में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. 11वीं जीव विज्ञान की परीक्षा के दौरान अजीब मामला देखने को मिला. यहां दो रजिस्ट्रेशन नंबर चार छात्रों को जारी हो गए. यह बात परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले सामने आई. जैसे ही जानकारी मिली, विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया. तुरंत बैठक बुलाई गई. इसके बाद कुलपति के आदेश पर जांच समिति बना दी गई. फिलहाल दो छात्रों की परीक्षा रोक दी गई है.

घटना के मुताबिक उज्ज्वल कुमार और दिव्यांशु सोनकर परीक्षा देने पहुंचे थे. जब उज्ज्वल अपने कक्ष में पहुंचा, तो उसकी सीट पर पहले से एक छात्रा बैठी थी. पूछने पर पता चला कि उसके एडमिट कार्ड पर भी वही रजिस्ट्रेशन नंबर था. यही स्थिति दिव्यांशु के साथ भी हुई. दोनों छात्रों को तुरंत परीक्षा कक्ष से बाहर कर दिया गया. उन्हें प्रॉक्टोरियल बोर्ड कार्यालय में बैठाया गया. इस घटना से छात्रों और उनके परिवार में चिंता बढ़ गई.

निष्पक्ष जांच की मांग

उज्ज्वल के पिता ने बताया कि उनके बेटे ने सही तरीके से फॉर्म भरा था. फीस भी जमा की थी. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. उन्होंने यह भी कहा कि उनका बेटा पिछले कुछ समय से बीमार है. ऐसे में इस तरह की समस्या से उसे और परेशानी हुई. परिवार का कहना है कि अगर गलती सिस्टम की है, तो बच्चों को सजा नहीं मिलनी चाहिए. दोनों छात्र परीक्षा देने के लिए पूरी तैयारी करके आए थे.

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मामला सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने तुरंत कदम उठाए. परीक्षा नियंत्रक प्रो. सुषमा घिल्डियाल की अध्यक्षता में जांच समिति बनाई गई है. इस समिति को 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है. प्रशासन का कहना है कि अगर छात्रों का पंजीकरण सही पाया गया, तो उनकी परीक्षा दोबारा कराई जाएगी. वहीं गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी. इस बीच कुछ छात्र नेताओं ने प्रॉक्टोरियल बोर्ड की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं.

कुछ घंटों बाद बदल दिया गया था एडमिट कार्ड

अभिभावकों ने एक और गंभीर आरोप लगाया है. उनका कहना है कि कुछ घंटों बाद एडमिट कार्ड में बदलाव दिखा. पहले जो रजिस्ट्रेशन नंबर और परीक्षा केंद्र था, वो बदल गया. इससे शक और गहरा हो गया है. वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि शुरुआती जांच में कुछ अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड में छेड़छाड़ के संकेत मिले हैं. संभव है कि डिजिटल तरीके से एडमिट कार्ड बदले गए हों. फिलहाल पूरे मामले की गहराई से जांच चल रही है. जल्द ही सच्चाई सामने आने की उम्मीद है.

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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