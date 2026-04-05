अचानक बढ़ी BHU की फीस! ₹1900 से सीधे ₹12000, ABVP का बीएचयू प्रशासन को अल्टीमेटम

BHU fee hike: बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन दिनों फीस बढ़ोतरी को लेकर विवाद तेज हो गया है. यह विश्वविद्यालय अपनी सस्ती और अच्छी पढ़ाई के लिए जाना जाता है. लेकिन अब अलग-अलग कोर्स और हॉस्टल फीस बढ़ने से छात्र परेशान हैं. इस मुद्दे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध शुरू कर दिया है. संगठन के छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मिलकर इस फैसले को वापस लेने की मांग की है. उन्होंने साफ कहा है कि अगर फीस कम नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

फीस में अचानक बढ़ोतरी

छात्रों का कहना है कि फीस में बढ़ोतरी बहुत ज्यादा है. कई कोर्स में अचानक भारी बढ़ोतरी कर दी गई है. जानकारी के मुताबिक कृषि विज्ञान की पढ़ाई में करीब 12 हजार रुपये तक फीस बढ़ाई गई है. पीएचडी करने वाले छात्रों के लिए फीस 1940 रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये कर दी गई है. यानी पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा. एलएलबी की फीस भी बढ़ाई गई है. पहले जहां एक सेमेस्टर के लिए करीब 1975 रुपये लगते थे, अब इसे बढ़ाकर 6000 रुपये कर दिया गया है.

पहले कितनी थी फीस?

इसी तरह बीए-एलएलबी कोर्स की फीस भी बढ़ाई गई है. पहले सालाना फीस 60 हजार रुपये थी. अब इसे बढ़ाकर 72 हजार रुपये कर दिया गया है. हॉस्टल फीस में भी करीब 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. इसके अलावा स्विमिंग जैसी सुविधाओं की फीस भी बढ़ा दी गई है. पहले इसके लिए 1150 रुपये देने पड़ते थे, अब 1650 रुपये देने होंगे. इन सब बदलावों से छात्रों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है.

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क्या सच में गलत है ये फैसला?

छात्र संगठनों का कहना है कि यह फैसला गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए मुश्किल पैदा करेगा. उनका कहना है कि यह विश्वविद्यालय हमेशा से उन छात्रों के लिए सहारा रहा है जो कम खर्च में पढ़ाई करना चाहते हैं. संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय का सपना था कि हर वर्ग के छात्र यहां पढ़ सकें. लेकिन अब बढ़ती फीस से कई छात्रों का सपना टूट सकता है. इसलिए वे इस फैसले को गलत मान रहे हैं.

छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है. इसमें फीस बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की गई है. साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा. कई छात्र नेता भी इस दौरान मौजूद रहे. अब सभी की नजर प्रशासन के अगले फैसले पर है. अगर कोई राहत नहीं मिली तो आने वाले समय में विश्वविद्यालय परिसर में बड़ा विरोध देखने को मिल सकता है.

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