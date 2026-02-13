BIEAP Inter Hall Ticket 2026 OUT: एपी इंटर हॉल टिकट 2026 जारी, 11वीं-12वीं के स्टूडेंट्स WhatsApp से कैसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड?

Advertisement
Hindi Newsशिक्षाBIEAP Inter Hall Ticket 2026 OUT: एपी इंटर हॉल टिकट 2026 जारी, 11वीं-12वीं के स्टूडेंट्स WhatsApp से कैसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड?

BIEAP AP Inter Hall Ticket 2026 OUT: आंध्र प्रदेश इंटर पहले और दूसरे साल का हॉल टिकट जारी कर दिया गया है. 11वीं और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए बीआईईएपी इंटर एडमिट कार्ड को परीक्षा के सभी दिनों में ले जाना जरूरी है. आइए एपी हॉल टिकट 2026 को डाउनलोड करने का प्रोसेस जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 13, 2026, 12:29 PM IST
BIEAP AP Inter hall ticket 2026 released
BIEAP AP Inter Hall Ticket 2026 OUT: आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (BIEAP) ने थ्योरी परीक्षा के लिए एपी इंटर हॉल टिकट 2026 जारी कर दिया है. 13 फरवरी को एपी इंटरमीडिएट एडमिट कार्ड जारी किया गया है. 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स बिना एडमिट कार्ड के परीक्षाएं नहीं दे सकते हैं. एपी इंटरमीडिएट हॉल टिकट 2026 को सभी परीक्षा में स्टूडेंट्स को ले जाना होगा. आंध्र प्रदेश बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट bie.ap.gov.in पर 1st ईयर और 2nd ईयर का हॉल टिकट जारी कर दिया है. इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आइए फटाफट से AP Inter Hall Ticket डाउनलोड प्रोसेस जानते हैं.

AP Inter Hall Ticket 2026: स्टूडेंट्स को कैसे और कहां से मिलेगा?

आंध्र प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 13 फरवरी, 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट bie.ap.gov.in पर एपी इंटरमीडिएट प्रथम और द्वितीय साल के हॉल टिकट को जारी किया गया है. स्टूडेंट्स ये एडमिट कार्ड विद्यालय अधिकारी की ओर से हासिल कर सकते हैं. इसके लिए छात्रों को अपने स्कूल जाना होगा और प्रिंसिपल द्वारा साइन किए गए एपी बोर्ड के एडमिट कार्ड को हासिल करना होगा. इसमें एग्जाम सेंटर्स, नियम और रजिस्ट्रेशन नंबर जैसी डिटेल्स होती है. बीआईईएपी बोर्ड के WhatsApp चैनल से स्टूडेंट्स हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

BIEAP AP Inter Exam Date: कब होगी परीक्षा?

आधिकारिक परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक आंध्र प्रदेश इंटर प्रथम वर्ष यानी 11वीं कक्षा की थैरोटिकल परीक्षाएं 23 फरवरी से 24 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी. जबकि, आंध्र प्रदेश द्वितीय वर्ष यानी कक्षा 12वीं की थैरोटिकल परीक्षाएं 24 फरवरी से 23 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी. दोनों कक्षाओं के छात्रों के लिए जरूरी है कि वो अपना एडमिट कार्ड हासिल कर लें और इसके साथ ही सभी परीक्षाएं में जाएं. इसके बिना एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं होगी. ये एक तरह से स्टूडेंट के पहचान के तौर पर होती है और सभी के लिए जरूरी होता है कि परीक्षा के दौरान हॉल टिकट साथ हो. 

AP Inter Admit Card 2026: स्टूडेंट्स WhatsApp से ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड 

  1. सबसे पहले स्मार्टफोन में BIEAP का WhatsApp नंबर (9552300009) सेव कर लें.
  2. इसके बाद फोन में WhatsApp ऐप ओपन करें और इस नंबर पर ‘Hi’ मैसेज करें.
  3. ‘Education Services’ को सेलेक्ट करने के बाद ‘Inter Hall Ticket Download’ ऑप्शन का चयन करें.
  4. मांगी जा रही डिटेल्स को दर्ज करने के बाद स्क्रीन पर इंटर हॉल टिकट शो हो जाएगा.
  5. यहां से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं. 

ये भी पढ़ें- CMAT Result 2026: मैनेजमेंट प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आज हो सकता है जारी, NTA से ऐसे कर पाएंगे सीएमएटी परिणाम चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड

author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

