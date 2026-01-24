BIE AP Intermediate Hall Ticket 2026: आंध्र प्रदेश इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड आउट, bie.ap.gov.in से करें डाउनलोड

Advertisement
Hindi Newsशिक्षाBIE AP Intermediate Hall Ticket 2026: आंध्र प्रदेश इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड आउट, bie.ap.gov.in से करें डाउनलोड

BIE AP Intermediate Hall Ticket 2026 OUT: बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, आंध्र प्रदेश (BIE AP) ने इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जामीनेशन 2026 के लिए हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट bie.ap.gov.in पर जारी कर दिया है. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 24, 2026, 10:51 PM IST
BIE AP Intermediate Practical Examinations Hall Ticket 2026 Released: बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, आंध्र प्रदेश सरकार (BIE AP) ने आज, 24 जनवरी, 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट bie.ap.gov.in पर इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जामीनेशन, फरवरी-2026 के लिए सेकंड ईयर जनरल प्रैक्टिकल हॉल टिकट जारी कर दिया है. ऐसे में जिन छात्रों ने एपी इंटरमीडिएट के दूसरे साल की परीक्षा में शामिल होने के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन किया था और हॉल टिकट जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को I.P.E फरवरी-2026 रोल नंबर/फर्स्ट ईयर हॉल टिकट नंबर/आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा. 

इस दिन होगी एपी इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षाएं

  • जनरल: 01 फरवरी, से 10 फरवरी, 2026 तक 

  • वोकेशनल: 27 जनवरी, 2026 से 10 फरवरी, 2026 तक 

शिफ्ट
आंध्र प्रदेश इंटरमीडिएट जनरल और वोकेशनल दोनों प्रैक्टिकल परीक्षाएं दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. पहली शिफ्ट सुबह 09.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक आयोजित होगी.

इस दिन होगी एपी इंटरमीडिएट थ्योरी परीक्षाएं

  • पहला साल : 23 फरवरी, 2026 से 24 मार्च, 2026 तक 

  • दूसरा साल: 24 फरवरी, 2026 से 23 मार्च, 2026 तक 

शिफ्ट
आंध्र प्रदेश इंटरमीडिएट पहले और दूसरे साल की मुख्य थ्योरी परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में सुबह   09.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक आयोजित की जाएगी. 

ये भी पढ़ें: IB MTS Admit Card 2026: आईबी मल्टी-टास्किंग स्टाफ एडमिट कार्ड जारी, 27 जनवरी को होगी परीक्षा, बिना देरी डाउनलोड करें हॉल टिकट

इस दिन जारी हुआ एपी इंटरमीडिएट थ्योरी एडमिट कार्ड
बीआईई की ओर से आंध्र प्रदेश इंटरमीडिएट थ्योरी परीक्षा 2026 के पहले और दूसरे साल दोनों के एडमिट कार्ड 20 जनवरी, 2026 को जारी किया गया, जिसमें- जनरल, वोकेशनल और प्राइवेट उम्मीदवार शामिल हैं.

 

ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट-
एपी इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जाम हॉल टिकट 2026 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइमट bie.ap.gov.in पर जाएं. 

  • होमपेज पर जाने के बाद 'Practical Halltickets(General) IPE FEBRUARY 2026 Download' लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • फिर एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

  • भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

BIE AP Intermediate Hall Ticket 2026 डाउनलोड डायरेक्ट लिंक 

ये भी पढ़ें: IBPS RRB क्लर्क मेंस एडमिट कार्ड 2026 जारी, ibps.in से तुरंत डाउनलोड करें हॉल टिकट

