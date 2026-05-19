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Hindi Newsशिक्षाबड़ी खबर! स्कूलों में लागू हुआ 10% वाला नियम, बच्चे के वजन के हिसाब से तय होगा स्कूल बैग का भार

बड़ी खबर! स्कूलों में लागू हुआ 10% वाला नियम, बच्चे के वजन के हिसाब से तय होगा स्कूल बैग का भार

School Bag Weight Law: स्कूल जाने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है. अब स्कूल बैग का वजन बच्चे के शरीर के वजन के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. आइए क्या है बच्चों के स्कूल बैग से जुड़ा नया नियम जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 19, 2026, 10:37 AM IST
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School Bag Weight Law
School Bag Weight Law

School Bag Weight Law: स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के लिए अक्सर सबसे बड़ी समस्या तब हो जाती है जब उनके वजह से दोगुना बैग का भार उनकी पीठ पर होता है. रोजाना स्कूल जाना और आना उनके लिए एक बड़े टास्क की तरह हो जाता है. हालांकि, सरकार की ओर से बच्चों की पीठ से भारी बस्ते का बोझ हमेशा के लिए हटाने की दिशा में एक फैसला लिया गया है जिसके तहत स्कूल में 10 प्रतिशत वाला नियम लागू किया गया है. ऐसे में बच्चों की क्षमता से अधिक वजन वाले बैग को लादना जरूरी नहीं होगा. सभी स्कूलों में 10% वेट लिमिट रूल को सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है. इस नए नियम के तहत स्कूल के बच्चों के बैग का भार उसके शरीर के कुल वजन के 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकता है.

अगर बच्चे का वजन 25 किलोग्राम है तो उसके स्कूल बैग का वजन 2.5 किलोग्राम से ज्यादा नहीं रखा जाएगा. इस नियम का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर सरकार की ओर से भारी जुर्माना और सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.

किस राज्य के स्कूल छात्रों के लिए जारी हुआ निर्देश?

बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी स्कूलों के लिए 10 प्रतिशत वाला नियम लागू किया है. ऐसे में बिहार के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को इसका पालन करना होगा. इसके साथ ही NCERT गाइडलाइंस का भी पालन करना जरूरी होगा. स्कूल के छात्रों के वजन से 10 प्रतिशत से ज्यादा बैग का वजन नहीं होना चाहिए. ये भी सलाह दी गई है कि वजन मापने वाली मशीन सभी स्कूल में होनी चाहिए जिससे 10 प्रतिशत का नियम का पालन किया जा सके.

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नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) के दिशानिर्देशों का सभी स्कूलों को पालन करना होगा. अगर बच्चे का वजन 20 किलोग्राम है तो उसके बैग का वेट 2 किलोग्राम होना चाहिए. इससे अधिक होने पर स्कूल द्वारा गाइडलाइंस का उल्लंघन माना जाएगा. 

क्यों लिया गया ये फैसला?

दरअसल, स्कूल के बच्चों के शारीरिक बोझ को कम करने की दिशा से ये फैसला लिया गया है. कई हेल्थ स्टडीज में ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि बच्चे के वजन से ज्यादा बैग का भार होना उनके बॉडी पोस्चर में समस्या पैदा कर सकता है. पीठ और कंधों में दर्द के अलावा रीढ़ से जुड़ी समस्या हो सकती है. ऐसे में सरकार ने बच्चों के लिए 10 प्रतिशत नियम को लागू किया है.

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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