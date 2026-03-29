Bihar Board 10th Result 2026: खत्म होने वाला है 16 लाख छात्रों का इंतजार! क्या 31 मार्च को आएगा मैट्रिक का परिणाम? जानें ताजा अपडेट

Bihar Board 10th Result 2026: बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 जल्द ही सामने आने वाला है. बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड ने अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है. लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि रिजल्ट 30 या 31 मार्च को जारी किया जा सकता है. रिजल्ट जारी होने से पहले बोर्ड समय और तारीख की सूचना भी दे देगा. यह तरीका 12वीं के रिजल्ट के समय भी अपनाया गया था.

बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट बीएसईबी की वेबसाइटों पर देखा जा सकता है. आधिकारिक वेबसाइट है biharboardonline.bihar.gov.in और दूसरी वेबसाइट है matricbihar.com छात्रों को रिजल्ट देखने के लिए अपने रोल नंबर और अन्य लॉगिन डिटेल्स दर्ज करनी होंगी. सही जानकारी डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करें और रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा. बाद में इसे डाउनलोड करके सुरक्षित रख लेना चाहिए.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाएगी रिजल्ट की घोषणा

रिजल्ट की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाएगी. यह कॉन्फ्रेंस पटना स्थित बोर्ड कार्यालय में आयोजित की जाएगी. इस दौरान बोर्ड अधिकारी पासिंग प्रतिशत, टॉपर्स के नाम और उनके मार्क्स, जिला वाइज प्रदर्शन और जेंडर वाइज पासिंग प्रतिशत भी साझा करेंगे. इससे छात्रों और अभिभावकों को पूरे बोर्ड परीक्षा का स्पष्ट आंकड़ा मिल सकेगा.

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पिछले साल यानी 2025 में लड़कों का पासिंग प्रतिशत 83.65% था और लड़कियों का 80.67%.. इससे यह पता चलता है कि दोनों जेंडर में पासिंग प्रतिशत काफी करीब था. 2025 में फर्स्ट डिवीजन में 4,70,845 छात्र शामिल हुए थे. सेकंड डिवीजन में 4,84,012 छात्र पास हुए और थर्ड डिवीजन में 3,07,792 छात्रों ने परीक्षा पूरी की है. यह आंकड़े विद्यार्थियों के प्रदर्शन का अच्छा संकेत देते हैं.

पिछले सात सालों का पासिंग परसेंटेज

पिछले सात सालों का पासिंग परसेंटेज भी देखा जाए तो इसमें उतार-चढ़ाव नजर आता है. 2025 में 82.11%, 2024 में 82.91%, 2023 में 81.04%, 2022 में 79.88%, 2021 में 78.17%, 2020 में 80.59% और 2019 में 80.73% था. इस डेटा से यह स्पष्ट होता है कि बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा में लगातार सुधार और स्थिरता देखने को मिली है.

पीछले साल के टॉप-3 रैंकर्स

पिछले साल के टॉप-3 रैंकर्स की बात करें तो पहले रैंक पर साक्षी कुमारी, अंशू कुमारी और रंजन वर्मा थे, जिन्होंने 97.80% मार्क्स हासिल किए. दूसरे रैंक पर पुनित कुमार सिंह, सचिन कुमार राम और प्रियांशु राज रहे, जिन्होंने 97.60% मार्क्स पाए. तीसरे रैंक पर मोहित कुमार, सूरज कुमार पांडे, खुशी कुमारी, प्रियांशु रंजन और रोहित कुमार थे, जिन्होंने 97.40% मार्क्स के साथ टॉप पर अपना नाम दर्ज कराया.

इस बार भी बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट लाखों छात्रों के लिए बेहद जरूरी है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट देखने के बाद उसे डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें. भविष्य में एडमिशन या अन्य जरूरी कामों के लिए रिजल्ट की हार्ड कॉपी होना जरूरी है. यह जानकारी छात्रों और अभिभावकों के लिए आसान और स्पष्ट तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी.

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