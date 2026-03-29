BSEB Bihar board 10th Topper List (OUT): सिमुलतला की पुष्पांजलि ने गाड़ा सफलता का झंडा! जमुई से वैशाली तक बेटियों का जलवा; देखें टॉपर्स की पूरी लिस्ट

BSEB Bihar board 10th Topper List (OUT): बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 जारी कर दिया गया है. इस बार कुल 81.79 फीसदी छात्र-छात्राएं पास हुए हैं. रिजल्ट की घोषणा शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने मिलकर की. इस साल करीब 15.10 लाख विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे. खास बात यह है कि कॉपियों का मूल्यांकन खत्म होने के सिर्फ 16 दिन बाद ही रिजल्ट जारी कर दिया गया. मूल्यांकन का काम 2 मार्च से शुरू हुआ था और 13 मार्च तक पूरा कर लिया गया था.
इस बार टॉपर्स की बात करें तो जमुई के सिमुलतला विद्यालय की छात्रा पुष्पांजलि कुमारी ने पहला स्थान हासिल किया है. वहीं वैशाली जिले की सबरीन ने भी टॉप रैंक हासिल कर सभी को चौंकाया है. दूसरे स्थान पर बेगूसराय की नाहिद सुल्ताना रही हैं. उन्होंने 489 अंक यानी 97.8 फीसदी अंक प्राप्त किए हैं. इन छात्रों ने अपनी मेहनत से पूरे राज्य में नाम रोशन किया है.
रिजल्ट के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहा है. कुल 6 लाख 1 हजार 390 छात्र पास हुए हैं. वहीं 6 लाख 34 हजार 353 छात्राएं परीक्षा में सफल हुई हैं. इससे साफ है कि इस बार भी छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया है. यह ट्रेंड पिछले कुछ वर्षों से लगातार देखने को मिल रहा है.
डिवीजन के हिसाब से देखें तो इस बार 4 लाख 43 हजार 723 विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं. यह संख्या काफी बड़ी है. वहीं 3 लाख 3 हजार 103 छात्र थर्ड डिवीजन में पास हुए हैं. इससे पता चलता है कि बड़ी संख्या में छात्रों ने अच्छे अंक हासिल किए हैं. कुल मिलाकर रिजल्ट संतोषजनक माना जा रहा है.
पिछले साल भी बिहार बोर्ड ने 29 मार्च को ही रिजल्ट जारी किया था. इस बार भी लगभग उसी समय पर परिणाम घोषित किया गया है. बोर्ड की तेजी और समय पर रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया की सराहना की जा रही है. अब पास हुए छात्र आगे की पढ़ाई की तैयारी में जुट जाएंगे. वहीं जिनका रिजल्ट उम्मीद के अनुसार नहीं आया है, वे आगे बेहतर करने की योजना बना सकते हैं.
ये भी पढ़ें: Bihar board 10th result 2026 out: बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, आते ही क्रैश हुई वेबसाइट; इस तरह से देखें परिणाम
Trending Photos
BSEB Bihar board 10th Topper List (OUT): बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 जारी कर दिया गया है. इस बार कुल 81.79 फीसदी छात्र-छात्राएं पास हुए हैं. रिजल्ट की घोषणा शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने मिलकर की. इस साल करीब 15.10 लाख विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे. खास बात यह है कि कॉपियों का मूल्यांकन खत्म होने के सिर्फ 16 दिन बाद ही रिजल्ट जारी कर दिया गया. मूल्यांकन का काम 2 मार्च से शुरू हुआ था और 13 मार्च तक पूरा कर लिया गया था.
इस बार टॉपर्स की बात करें तो जमुई के सिमुलतला विद्यालय की छात्रा पुष्पांजलि कुमारी ने पहला स्थान हासिल किया है. वहीं वैशाली जिले की सबरीन ने भी टॉप रैंक हासिल कर सभी को चौंकाया है. दूसरे स्थान पर बेगूसराय की नाहिद सुल्ताना रही हैं. उन्होंने 489 अंक यानी 97.8 फीसदी अंक प्राप्त किए हैं. इन छात्रों ने अपनी मेहनत से पूरे राज्य में नाम रोशन किया है.