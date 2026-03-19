खत्म होने वाला है 15 लाख छात्रों का इंतजार! बिहार बोर्ड 10वीं के रिजल्ट की घड़ी आई पास; क्या इस बार भी मार्च में मनेगा जश्न?

bihar board 10th result 2026: बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट मार्च के आखिरी हफ्ते में जारी होने की संभावना है, जिसे छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर अपने रोल कोड से देख सकेंगे. इस साल करीब 15.11 लाख छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनके नतीजों का बोर्ड जल्द ऐलान करेगा.
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bihar board 10th result 2026: बिहार बोर्ड के 10वीं के छात्रों का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है. बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बीएसईबी बहुत जल्द मैट्रिक परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी करने वाला है. पिछले साल रिजल्ट 29 मार्च को घोषित किया गया था. ऐसे में इस बार भी रिजल्ट मार्च के आखिरी हफ्ते में आने की उम्मीद है. हालांकि, बोर्ड की ओर से आधिकारिक तारीख की पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है.
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इसे ऑनलाइन देख सकेंगे. इसके लिए उन्हें बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in और secondary.biharboardonline.com पर जाना होगा. छात्र अपने रोल नंबर और रोल कोड की मदद से अपना रिजल्ट और मार्कशीट डाउनलोड कर पाएंगे. इस साल भी रिजल्ट के साथ ही डिजिटल मार्कशीट उपलब्ध कराई जाएगी.
इस बार बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा फरवरी महीने में आयोजित हुई थी. करीब 15 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी. यह परीक्षा राज्यभर के 1699 परीक्षा केंद्रों पर हुई. इनमें लड़कियों की संख्या थोड़ी ज्यादा रही. करीब 7.85 लाख छात्राएं और 7.26 लाख छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे.
रिजल्ट में छात्रों को अलग-अलग विषयों में मिले अंक दिखाए जाएंगे. ये मार्कशीट अस्थायी होगी. छात्रों को बाद में अपनी स्कूल से असली मार्कशीट लेनी होगी. मार्कशीट में छात्र का नाम, रोल नंबर, जन्मतिथि और सभी विषयों के अंक जैसी जरूरी जानकारी दी जाएगी. इसलिए रिजल्ट देखने के बाद सभी विवरण ध्यान से जांचना जरूरी है.
अगर पिछले साल के नतीजों की बात करें, तो बड़ी संख्या में छात्रों ने अच्छे अंक हासिल किए थे. लाखों छात्रों ने प्रथम और द्वितीय श्रेणी में परीक्षा पास की थी. टॉप 10 में भी कई छात्रों ने जगह बनाई थी. इस बार भी छात्रों को अच्छे परिणाम की उम्मीद है. अब सभी की नजरें रिजल्ट की तारीख पर टिकी हैं.
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