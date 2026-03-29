Bihar board 10th result 2026 out: बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, आते ही क्रैश हुई वेबसाइट; इस तरह से देखें परिणाम

bihar board 10th result 2026 out: बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया गया है. लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है. रिजल्ट आते ही कई बार वेबसाइट पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक बढ़ जाता है. ऐसे में साइट स्लो हो जाती है या खुलने में दिक्कत आती है. इसलिए छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है. अगर ऑफिशियल वेबसाइट काम न करे तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी रोल नंबर डालकर रिजल्ट देखा जा सकता है.

रिजल्ट चेक करने के लिए छात्र अपने रोल नंबर की मदद से ऑनलाइन मार्कशीट देख सकते हैं. आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी परिणाम देखा जा सकता है. लेकिन अगर वहां दिक्कत आए तो वैकल्पिक लिंक का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा. सही जानकारी भरते ही रिजल्ट तुरंत स्क्रीन पर दिख जाएगा. इसके बाद छात्र उसे डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं.

कैसे देखें रिजल्ट?

अगर आप खुद से रिजल्ट देखना चाहते हैं तो तरीका बहुत आसान है. सबसे पहले वेबसाइट पर जाएं. वहां होमपेज पर रिजल्ट का लिंक मिलेगा. उस पर क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा. यहां रोल नंबर, रोल कोड और जरूरी जानकारी भरनी होगी. फिर कैप्चा डालकर सबमिट करें. कुछ ही सेकंड में आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा. इसे देखने के बाद प्रिंट या डाउनलोड जरूर कर लें.

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संभालकर रखें ऑनलाइन रिजल्ट

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को तुरंत मार्कशीट नहीं मिलती है. इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है. कुछ दिनों बाद संबंधित स्कूलों से ही असली मार्कशीट दी जाती है. इसलिए ऑनलाइन रिजल्ट को संभालकर रखें. यह आगे काम आ सकता है. स्कूल से मिलने वाली मार्कशीट ही आधिकारिक दस्तावेज मानी जाएगी.

अगर किसी छात्र का रिजल्ट अच्छा नहीं आता या वह किसी विषय में फेल हो जाता है तो निराश होने की जरूरत नहीं है. बिहार बोर्ड ऐसे छात्रों को एक और मौका देता है. इसे कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री परीक्षा कहा जाता है. इसमें वही छात्र शामिल हो सकते हैं जो अधिकतम दो विषय में फेल या अनुपस्थित रहे हों. इस परीक्षा में दोबारा तैयारी करके छात्र पास हो सकते हैं और अपना साल बचा सकते हैं.

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