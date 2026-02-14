बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा हुई खत्म, आखिरी दिन 71 बच्चे हुए निष्कासित; जानें कब आ सकता रिजल्ट

Advertisement
Bihar Board 12th Exam: बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा 2026 खत्म हो गई है. आखिरी दिन सबसे ज्यादा 71 छात्र कदाचार के मामले में निष्कासित किए गए. अब 27 फरवरी से कॉपियों की जांच शुरू होगी. 10 मार्च तक चलेगी. इसी बीच 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा भी शुरू होने वाली है. जिसके लिए बोर्ड ने खास नियम जारी किए हैं.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 14, 2026, 12:28 PM IST
Bihar Board 12th Exam: इंटर की परीक्षा खत्म होने के बाद छात्र-छात्राएं अब अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. बोर्ड ने साफ कर दिया है कि कॉपियों की जांच तय समय पर की जाएगी. परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए थे. आखिरी दिन कई जगहों पर छात्रों को कदाचार में पकड़ा गया था. अब बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी में जुट गया है और इसके लिए भी सख्त नियम लागू किए गए हैं.

अब रिजल्ट का इंतजार
बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा 2026 पूरी हो गई है. परीक्षा देकर बाहर निकले छात्रों ने कहा कि पेपर खत्म होने के बाद अब उन्हें सिर्फ रिजल्ट का इंतजार है. बोर्ड के मुताबिक 27 फरवरी से उत्तरपुस्तिकाओं की जांच शुरू होगी. जिसके बाद यह काम 10 मार्च तक चलेगा. उसके बाद ही रिजल्ट आने के कयास लगाए जा रहे हैं.
बता दें, राज्यभर में कुल 1762 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. इनमें पटना के 84 केंद्र भी शामिल हैं. इस साल कुल 13 लाख 17 हजार 846 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी. इनमें 6.75 लाख छात्राएं और 6.42 लाख छात्र शामिल रहे.

अंतिम दिन 71 छात्र निष्कासित
परीक्षा के आखिरी दिन सबसे ज्यादा 71 छात्र नकल करते पकड़े गए. उन्हें परीक्षा से बाहर कर दिया गया. ये मामले 20 जिलों से सामने आए. सबसे ज्यादा 27 छात्र नवादा जिले से पकड़े गए. इसके अलावा दूसरे के बदले परीक्षा देने वाले 14 फर्जी परीक्षार्थी भी पकड़े गए. इनमें शेखपुरा से एक, नालंदा से दो, गया से एक, सहरसा से एक, नवादा से छह, रोहतास से एक, लखीसराय से एक और समस्तीपुर से एक शामिल हैं.

अलग-अलग विषयों की हुई परीक्षा
अंतिम दिन पहली पाली में विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय के छात्रों के लिए अतिरिक्त विषय समूह के तहत अलग-अलग भाषा विषयों की परीक्षा हुई. दूसरी पाली में विज्ञान, कला और वाणिज्य के छात्रों के लिए कंप्यूटर साइंस और मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी की परीक्षा ली गई.

17 फरवरी से शुरू होगी मैट्रिक परीक्षा
अब बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होगी. 25 फरवरी तक चलेगी. बोर्ड ने साफ कहा है कि सभी छात्रों को परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पहले केंद्र में पहुंचना होगा. परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले केंद्र का मुख्य गेट बंद कर दिया जाएगा. इसके बाद किसी भी हालत में किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं मिलने वाली है.

जूता-मोजा पहनकर प्रवेश नहीं
बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि परीक्षार्थी जूता और मोजा पहनकर परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं कर सकेंगे. यह नियम पहले से लागू है. इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. अगर कोई छात्र जूता-मोजा पहनकर अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं.

bihar board 12th exam

