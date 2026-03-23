Bihar Board 12th Result 2026 (Out): बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट क्रैश, इस नंबर पर SMS भेजकर देखिए परिणाम

Bihar Board 12th Result 2026 (Out): बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने इंटर परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा कर दी है. परीक्षा में शामिल होने वाले 12वीं के स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड रिजल्ट को चेक कर सकते हैं. बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट को लेकर खुद बोर्ड ने जानकारी दी थी. 23 मार्च, सोमवार को दोपहर 1.30 बजे बिहार बोर्ड इंटर परिणाम जारी कर चुका है. बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट की घोषणा बिहार शिक्षा विभाग के मंत्री श्री सुनील कुमार द्वारा की जाएगी. परिणामों को चेक करने के लिए स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

बिहार बोर्ड के interbiharboard.com या bsebexam.com पर 12वीं परीक्षा का रिजल्ट चेक कर सकते हैं. आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस जैसे स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इंटर परीक्षा रिजल्ट को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. अगर वेबसाइट काम न करे या क्रैश हो जाए तो चिंता किए बिना मैसेज के माध्यम से भी रिजल्ट देख सकते हैं, आइए जानते हैं कैसे?

Bihar Board Inter Result 2026: 12वीं का स्कोरकार्ड कैसे डाउनलोड करें?

सबसे पहले बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट results.biharboardonline.com पर जाएं. Add Zee News as a Preferred Source होमपेज पर रोल कोड और रोल नंबर दर्ज करने का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करें. इसके बाद कैप्चा कोड एंटर करें और वेरीफाई के बाद 'View' पर क्लिक करें. इसके बाद इंटर परीक्षा का रिजल्ट शो हो जाएगा. यहां से रिजल्ट देखने के अलावा स्कोरकार्ड या मार्कशीट को डाउनलोड कर सकेंगे.

SMS से कैसे चेक करें बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट?

बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा में 13 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. ऐसे में लाखों छात्रों की नजरें बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर है और इस वजह से वेबसाइट पर रिजल्ट देखने में थोड़ी समस्या भी हो सकती है. ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो SMS के जरिए इंटर रिजल्ट 2026 चेक कर लें. कक्षा 12वीं के रिजल्ट मैसेज के जरिए देखने के लिए स्टूडेंट्स को अपना रोल नंबर और बिहार 12 लिखकर मैसेज करना होगा. मैसेज करने का ये फॉर्मेट- 'BIHAR12' और 'Roll Number' अपनाना होगा. ऐसे टाइप करने के बाद 56263 नंबर पर मैसेज भेज दें. इसके बाद बिहार बोर्ड इंटर परिणाम 2026 शो हो जाएगा.

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