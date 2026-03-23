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आटा चक्की चलाने वाले की बेटी ने रचा था इतिहास! 23 मार्च को इंटर रिजल्ट से पहले फिर चर्चा में आई प्रिया जायसवाल की कहानी

priya jaiswal topper success story: बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 23 मार्च को घोषित किया जा रहा है, जिसमें पिछले साल की साइंस टॉपर प्रिया जायसवाल की प्रेरक कहानी फिर सुर्खियों में है. साधारण परिवार से आने वाली प्रिया ने चक्की चलाने वाले पिता का नाम रोशन करते हुए पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया था.

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 23, 2026, 12:52 PM IST
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आटा चक्की चलाने वाले की बेटी ने रचा था इतिहास! 23 मार्च को इंटर रिजल्ट से पहले फिर चर्चा में आई प्रिया जायसवाल की कहानी

priya jaiswal topper success story: बिहार बोर्ड के रिजल्ट का समय आते ही छात्रों में उत्साह और चिंता दोनों बढ़ जाती है. इस बार भी 12वीं का रिजल्ट 23 मार्च को घोषित किया जा रहा है. वहीं 10वीं के रिजल्ट की तारीख अभी तय नहीं हुई है. इसी बीच पिछले साल की टॉपर प्रिया जायसवाल की कहानी फिर चर्चा में है. उन्होंने 2025 में इंटर साइंस में टॉप कर सबको चौंका दिया था. पिछले साल करीब 86.50 प्रतिशत छात्र पास हुए थे.

प्रिया जायसवाल बिहार के पश्चिम चंपारण जिले की रहने वाली हैं. यह इलाका आदिवासी बहुल माना जाता है. साधारण परिवार से आने वाली प्रिया ने अपनी मेहनत से बड़ा मुकाम हासिल किया. उनके पिता आटा चक्की चलाते हैं और साथ में खेती भी करते हैं. घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन पढ़ाई के लिए परिवार ने पूरा साथ दिया था. प्रिया ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हुए ये सफलता हासिल की है.

शुरू से ही पढ़ाई में थी तेज

प्रिया शुरू से ही पढ़ाई में तेज रही हैं. उन्होंने 10वीं की परीक्षा में भी राज्य में 8वां स्थान हासिल किया था. इंटर की तैयारी के दौरान उन्होंने कड़ी मेहनत की. उन्होंने कहा कि उन्होंने अच्छे नंबर की उम्मीद की थी, लेकिन टॉप करने के बारे में नहीं सोचा था. उनकी सफलता से परिवार और स्कूल दोनों को गर्व हुआ. उनकी इस उपलब्धि ने कई छात्रों को प्रेरित किया है.

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अगर उनके नंबरों की बात करें तो उन्होंने हर विषय में शानदार प्रदर्शन किया. बायोलॉजी में 98, केमिस्ट्री में 100 और फिजिक्स में 95 अंक मिले. इसके अलावा इंग्लिश में 97 और हिंदी में 94 अंक प्राप्त हुए. कुल मिलाकर उन्होंने 484 अंक हासिल किए. यह लगभग 96.8 प्रतिशत के बराबर है. इतने अच्छे नंबर के साथ उन्होंने पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया.

डॉक्टर बनने का था सपना

प्रिया का सपना डॉक्टर बनने का है. वह आगे भी मेहनत जारी रखना चाहती हैं. उनकी बड़ी बहन प्रीति भी पढ़ाई में आगे रही हैं. उन्होंने 2023 में 469 अंक लाकर राज्य में चौथा स्थान पाया था. इस तरह पूरे परिवार में पढ़ाई का माहौल है. प्रिया की कहानी बताती है कि मेहनत और लगन से कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.
ये भी पढ़ें- Gate 2026 परीक्षा पास करने वालों के लिए सरकारी नौकरी... 13 अप्रैल तक मौका, मिल सकेगा 21 लाख रुपये का सालाना पैकेज

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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