Advertisement
trendingNow13150865
Hindi Newsशिक्षाBihar Board 12th Topper List 2026: बिहार बोर्ड के नए सुपरस्टार्स का ऐलान! रितु, आदित्य और निशु ने किया टॉप; देखें पूरी लिस्ट

Bihar Board 12th Topper List 2026: बिहार बोर्ड के नए 'सुपरस्टार्स' का ऐलान! रितु, आदित्य और निशु ने किया टॉप; देखें पूरी लिस्ट

Bihar Board 12th Topper List 2026: बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 में आदित्य प्रकाश अमन (साइंस), रितु कुमारी (आर्ट्स) और निशु कुमारी (कॉमर्स) ने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है. इन छात्रों ने 95% से अधिक अंक हासिल कर प्रदेश भर में सफलता की एक नई मिसाल पेश की है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 23, 2026, 02:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bihar Board 12th Topper List 2026: बिहार बोर्ड के नए 'सुपरस्टार्स' का ऐलान! रितु, आदित्य और निशु ने किया टॉप; देखें पूरी लिस्ट

Bihar Board 12th Topper List 2026: बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आखिरकार जारी हो गया है. लाखों छात्र-छात्राओं का इंतजार अब खत्म हो गया है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ नतीजे दिए हैं. खास बात ये रही कि लड़कियों ने फिर से शानदार प्रदर्शन किया है. टॉपर्स की सूची में कुल 26 छात्र शामिल हैं. इनमें से 19 लड़कियां हैं, जो बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

साइंस में किसने किया टॉप?

इस साल साइंस स्ट्रीम में समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश अमन ने टॉप किया है. उन्हें कुल 481 अंक मिले हैं. वहीं सीतामढ़ी और नवादा की साक्षी कुमारी और सपना कुमारी ने दूसरा स्थान हासिल किया है. आर्ट्स स्ट्रीम में गया की निशु कुमारी ने 489 अंक लाकर पहला स्थान पाया है. उनके बाद सिद्धि शुक्ला, चंद्रदीप कुमार और लकी अंसारी ने 478 अंक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है.

कॉमर्स में किसने किया टॉप?

कॉमर्स की बात करें तो अदिति कुमारी ने 480 अंक लाकर टॉप किया है. वहीं पटना की मौनी कुमारी ने 476 अंक के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है. इन सभी छात्रों ने अपनी मेहनत और लगन से बड़ी सफलता हासिल की है. इनके प्रदर्शन से पूरे राज्य में खुशी का माहौल है. साथ ही दूसरे छात्रों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिजल्ट चेक करने का तरीका भी आसान है. सबसे पहले biharboardonline.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाएं. वहां BSEB Inter Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद रोल नंबर और रोल कोड डालें. सबमिट करने पर रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा. अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है तो मोबाइल से BIHAR12 लिखकर अपना रोल नंबर जोड़ें और 56263 पर भेज दें. कुछ ही समय में रिजल्ट मैसेज के जरिए मिल जाएगा.

बिहार बोर्ड 12वीं में पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक जरूरी होते हैं. इससे कम अंक आने पर छात्र फेल माना जाता है. इसलिए छात्रों को हर विषय में न्यूनतम अंक लाना जरूरी है. कुल मिलाकर इस बार का रिजल्ट काफी बेहतर रहा है और छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है.

ये भी पढ़ें- Gate 2026 परीक्षा पास करने वालों के लिए सरकारी नौकरी... 13 अप्रैल तक मौका, मिल सकेगा 21 लाख रुपये का सालाना पैकेज

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

bihar board 12th resultTopper List

Trending news

गुरुग्राम रेप केस पर SC का एक्शन, पुलिस-मजिस्ट्रेट को फटकार, कमिश्नर और IO तलब
Gurugram rape case
गुरुग्राम रेप केस पर SC का एक्शन, पुलिस-मजिस्ट्रेट को फटकार, कमिश्नर और IO तलब
भारत के पास कितना है तेल, कितने देशों से कर रहे आयात, पीएम के भाषण की 10 बड़ी बातें
PM Modi
भारत के पास कितना है तेल, कितने देशों से कर रहे आयात, पीएम के भाषण की 10 बड़ी बातें
नकली सांप और तंत्र-मंत्र का जाल… ‘बाबा’ बनकर कैसे औरतों की जिंदगी लूटता था ये दरिंदा
Captain Baba
नकली सांप और तंत्र-मंत्र का जाल… ‘बाबा’ बनकर कैसे औरतों की जिंदगी लूटता था ये दरिंदा
होर्मुज में रुकावट मंजूर नहीं, युद्ध का असर लंबा... पश्चिम एशिया संकट पर PM ने बताया
West Asia crisis
होर्मुज में रुकावट मंजूर नहीं, युद्ध का असर लंबा... पश्चिम एशिया संकट पर PM ने बताया
बंगाल में AJUP ने जारी की एक और लिस्ट; ममता-सुवेंदु के खिलाफ किसको मैदान में उतारा?
West Bengal Election 2026
बंगाल में AJUP ने जारी की एक और लिस्ट; ममता-सुवेंदु के खिलाफ किसको मैदान में उतारा?
लाल किला ब्लास्ट को लेकर एक्शन में NIA, कश्मीर के कुलगाम-कुपवाड़ा में छापेमारी
NIA
लाल किला ब्लास्ट को लेकर एक्शन में NIA, कश्मीर के कुलगाम-कुपवाड़ा में छापेमारी
देखो भाई का काफिला... गोली मारकर डेडबॉडी चेक की, 'धुरंधर' के असली अतीक अहमद की कहानी
Dhurandhar 2
देखो भाई का काफिला... गोली मारकर डेडबॉडी चेक की, 'धुरंधर' के असली अतीक अहमद की कहानी
फांसी से 20 दिन पहले भगत सिंह का आखिरी खत: भाई को दिया साहस और देशभक्ति का संदेश
bhagat singh
फांसी से 20 दिन पहले भगत सिंह का आखिरी खत: भाई को दिया साहस और देशभक्ति का संदेश
'हम वेनेजुएला या...' RSS-RAW पर उंगली उठाने वाली US रिपोर्ट पर फूटा भारत का गुस्सा
india
'हम वेनेजुएला या...' RSS-RAW पर उंगली उठाने वाली US रिपोर्ट पर फूटा भारत का गुस्सा
क्या है ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक 2026? समझिए सरकार क्यों पहचान पर बढ़ा रही पहरा
Transgender Persons Amendment Bill 2026
क्या है ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक 2026? समझिए सरकार क्यों पहचान पर बढ़ा रही पहरा