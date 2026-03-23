Bihar Board 12th Topper List 2026: बिहार बोर्ड के नए 'सुपरस्टार्स' का ऐलान! रितु, आदित्य और निशु ने किया टॉप; देखें पूरी लिस्ट

Bihar Board 12th Topper List 2026: बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आखिरकार जारी हो गया है. लाखों छात्र-छात्राओं का इंतजार अब खत्म हो गया है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ नतीजे दिए हैं. खास बात ये रही कि लड़कियों ने फिर से शानदार प्रदर्शन किया है. टॉपर्स की सूची में कुल 26 छात्र शामिल हैं. इनमें से 19 लड़कियां हैं, जो बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

साइंस में किसने किया टॉप?

इस साल साइंस स्ट्रीम में समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश अमन ने टॉप किया है. उन्हें कुल 481 अंक मिले हैं. वहीं सीतामढ़ी और नवादा की साक्षी कुमारी और सपना कुमारी ने दूसरा स्थान हासिल किया है. आर्ट्स स्ट्रीम में गया की निशु कुमारी ने 489 अंक लाकर पहला स्थान पाया है. उनके बाद सिद्धि शुक्ला, चंद्रदीप कुमार और लकी अंसारी ने 478 अंक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है.

कॉमर्स में किसने किया टॉप?

कॉमर्स की बात करें तो अदिति कुमारी ने 480 अंक लाकर टॉप किया है. वहीं पटना की मौनी कुमारी ने 476 अंक के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है. इन सभी छात्रों ने अपनी मेहनत और लगन से बड़ी सफलता हासिल की है. इनके प्रदर्शन से पूरे राज्य में खुशी का माहौल है. साथ ही दूसरे छात्रों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है.

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रिजल्ट चेक करने का तरीका भी आसान है. सबसे पहले biharboardonline.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाएं. वहां BSEB Inter Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद रोल नंबर और रोल कोड डालें. सबमिट करने पर रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा. अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है तो मोबाइल से BIHAR12 लिखकर अपना रोल नंबर जोड़ें और 56263 पर भेज दें. कुछ ही समय में रिजल्ट मैसेज के जरिए मिल जाएगा.

बिहार बोर्ड 12वीं में पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक जरूरी होते हैं. इससे कम अंक आने पर छात्र फेल माना जाता है. इसलिए छात्रों को हर विषय में न्यूनतम अंक लाना जरूरी है. कुल मिलाकर इस बार का रिजल्ट काफी बेहतर रहा है और छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है.

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