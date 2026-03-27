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बिहार के लाल हुए मालामाल! टॉपर्स पर होगी नोटों की बारिश; जानें ₹2 लाख के साथ और क्या-क्या मिलेगा

BSEB Result Toppers Prize List: बिहार बोर्ड ने 12वीं के टॉपर्स के लिए 2 लाख रुपये तक के नकद इनाम और लैपटॉप की घोषणा की है. साथ ही, नंबरों से असंतुष्ट छात्रों के लिए स्क्रूटिनी और कंपार्टमेंट परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि 2 अप्रैल तय की गई है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 27, 2026, 02:30 PM IST
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बिहार के लाल हुए मालामाल! टॉपर्स पर होगी नोटों की बारिश; जानें ₹2 लाख के साथ और क्या-क्या मिलेगा

BSEB Result Toppers Prize List: बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट यानी 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस बार कई छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है. जो छात्र टॉप में आए हैं, उनके लिए यह बड़ी खुशी का मौका है. अभी सिर्फ 12वीं का रिजल्ट आया है. 10वीं यानी मैट्रिक के छात्र अभी भी अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. माना जा रहा है कि मैट्रिक का रिजल्ट भी जल्द जारी हो सकता है. ऐसे में छात्रों और उनके परिवारों में उत्साह बना हुआ है.

रिजल्ट आने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा टॉपर्स को मिलने वाले इनाम की हो रही है. हर साल की तरह इस बार भी बिहार सरकार टॉप करने वाले छात्रों को नकद इनाम और अन्य सुविधाएं दे रही है. इससे छात्रों को आगे पढ़ाई के लिए मदद मिलती है. साथ ही बाकी छात्रों को भी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है. यही वजह है कि हर कोई जानना चाहता है कि किस रैंक पर कितना इनाम मिलेगा.

क्या-क्या मिलेगा?

अगर इनाम की बात करें तो राज्य में पहला स्थान पाने वाले छात्र को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे. इसके साथ एक लैपटॉप और किंडल ई-बुक रीडर भी मिलेगा. दूसरे स्थान पर आने वाले छात्र को 1.5 लाख रुपये, लैपटॉप और किंडल दिया जाएगा. तीसरे स्थान वाले छात्र को 1 लाख रुपये, लैपटॉप और किंडल ई-बुक रीडर मिलेगा. इसके अलावा चौथे और पांचवें स्थान पर आने वाले छात्रों को भी नजरअंदाज नहीं किया गया है. उन्हें 20 से 30 हजार रुपये तक नकद राशि और लैपटॉप दिया जाएगा.

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आगे पढ़ाई के लिए मिलेगा स्कॉलरशिप 

सिर्फ नकद इनाम ही नहीं, टॉप करने वाले छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी. 10वीं के टॉपर्स को 12वीं तक हर महीने 2000 रुपये मिलेंगे. वहीं 12वीं के टॉपर्स को ग्रेजुएशन तक हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे. इस मदद से छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में आसानी होगी. खासकर उन छात्रों के लिए यह बहुत फायदेमंद है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं.

वहीं जो छात्र 12वीं की परीक्षा में सफल नहीं हो पाए हैं, उनके लिए भी मौका दिया गया है. ऐसे छात्र कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. इससे वे दोबारा परीक्षा देकर पास हो सकते हैं. इसके अलावा जो छात्र अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं हैं, वे स्क्रूटिनी के लिए आवेदन कर सकते हैं. स्क्रूटिनी में कॉपियों की दोबारा जांच होती है. इन दोनों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 2 अप्रैल तय की गई है. इसलिए छात्रों को समय पर फॉर्म भरना जरूरी है.

ये भी पढ़ें- BSEB 10th Board Result 2026: बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट कब होगा @biharboardonline.bihar.gov.in पर घोषित?

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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