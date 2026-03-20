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Hindi Newsशिक्षाbihar board 10th-12th result 2026: प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेंगे टॉपर्स के नाम, इस साल किसका चमकेगा नसीब? जानें पूरी डिटेल

bihar board 10th-12th result 2026: प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेंगे टॉपर्स के नाम, इस साल किसका चमकेगा नसीब? जानें पूरी डिटेल

Bihar board 10th-12th result 2026: बिहार बोर्ड ने साफ किया है कि 10वीं और 12वीं के परिणाम आज जारी नहीं किए जाएंगे और तारीख की घोषणा रिजल्ट से 12 घंटे पहले की जाएगी. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे भारी ट्रैफिक से बचने के लिए वैकल्पिक वेबसाइटों और अपने रोल नंबर को तैयार रखें.

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 20, 2026, 11:52 AM IST
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bihar board 10th-12th result 2026: प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेंगे टॉपर्स के नाम, इस साल किसका चमकेगा नसीब? जानें पूरी डिटेल

Bihar board 10th-12th result 2026: बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्रों का इंतजार अभी थोड़ा और बढ़ गया है. आज रिजल्ट जारी नहीं किया गया है. हालांकि बोर्ड ने साफ किया है कि नतीजे जल्द घोषित किए जाएंगे. रिजल्ट जारी करने से पहले बोर्ड तारीख और समय की जानकारी देगा. बताया जा रहा है कि रिजल्ट आने से करीब 12 घंटे पहले इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी.

BSEB हर साल सबसे पहले बोर्ड रिजल्ट जारी करने के लिए जाना जाता है. इस बार भी उम्मीद है कि बिहार बोर्ड जल्द ही नतीजे घोषित करेगा. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर देख सकेंगे. इसके लिए रोल नंबर, रोल कोड और जन्मतिथि की जरूरत होगी.

दूसरे वेबसाइट का भी करें इस्तेमाल 

रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक आ जाता है. लाखों छात्र एक साथ अपना परिणाम देखने की कोशिश करते हैं. ऐसे में वेबसाइट धीमी हो सकती है या कभी-कभी बंद भी हो जाती है. इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे वैकल्पिक वेबसाइट का भी इस्तेमाल करें. वहां से भी आसानी से रिजल्ट देखा और डाउनलोड किया जा सकता है.

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जानकारी के मुताबिक इस बार पहले 12वीं यानी इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी किया जाएगा. इसके बाद 10वीं यानी मैट्रिक का परिणाम घोषित होगा. संभावना है कि दोनों रिजल्ट एक ही दिन कुछ घंटों के अंतर से जारी किए जाएं. अगर ऐसा नहीं हुआ तो 10वीं का रिजल्ट एक या दो दिन के अंदर जरूर आ जाएगा.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएंगे टॉपर्स के नाम

पिछले सालों के ट्रेंड को देखें तो रिजल्ट जारी होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है. इसमें पास प्रतिशत और टॉपर्स के नाम बताए जाते हैं. इसके बाद वेबसाइट पर रिजल्ट लिंक एक्टिव कर दिया जाता है. छात्रों को पास होने के लिए कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाना जरूरी होता है. इसलिए रिजल्ट आने के बाद सभी विवरण ध्यान से जांचना जरूरी है.

ये भी पढे़ं: CTET 2026 रिजल्ट पर आया सबसे बड़ा अपडेट! क्या 20 मार्च को खत्म होगा लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार? जानें पूरी सच्चाई

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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