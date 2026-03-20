बिहार बोर्ड रिजल्ट से पहले छात्रों की चांदी! टॉपर्स को मिलेंगे 2 लाख रुपये और मुफ्त लैपटॉप; शिक्षा मंत्री खोलेंगे इनामों का पिटारा

bihar board 10th-12th result 2026: बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए इस बार रिजल्ट से पहले ही एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जल्द ही 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी करने वाला है. हालांकि अभी तक रिजल्ट की तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. लेकिन तैयारी पूरी मानी जा रही है. रिजल्ट के साथ ही टॉप 10 छात्रों की लिस्ट भी जारी की जाएगी. इस दौरान शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी देंगे.

इस बार सरकार ने टॉपर्स के लिए इनाम में बड़ा बदलाव किया है. पहले जहां टॉप करने वाले छात्रों को कम राशि मिलती थी. वहीं अब इनाम को बढ़ाकर और आकर्षक बना दिया गया है. फर्स्ट रैंक पाने वाले छात्र को 2 लाख रुपये नकद मिलेंगे. साथ ही एक लैपटॉप और किंडल ई-बुक रीडर भी दिया जाएगा. इससे मेहनत करने वाले छात्रों को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा.

​दूसरे और तीसरे स्थान वालों को क्या मिलेगा?

दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले छात्रों के लिए भी इनाम बढ़ाया गया है. सेकेंड रैंक वाले को 1.5 लाख रुपये, लैपटॉप और ई-बुक रीडर मिलेगा. वहीं थर्ड रैंक पर आने वाले छात्र को 1 लाख रुपये, लैपटॉप और ई-बुक रीडर दिया जाएगा. चौथे से दसवें स्थान तक आने वाले सभी छात्रों को 20 हजार रुपये और एक लैपटॉप मिलेगा. यानी टॉप 10 में आने वाले हर छात्र को सम्मान और इनाम जरूर मिलेगा.

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सिर्फ इनाम ही नहीं, स्कॉलरशिप में भी बढ़ोतरी की गई है. पहले टॉपर्स को हर महीने 1200 रुपये मिलते थे. अब यह बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है. यह स्कॉलरशिप कक्षा 11 और 12 तक दी जाएगी. अगर कोई छात्र तकनीकी या डिप्लोमा कोर्स करता है. तो उसे पढ़ाई पूरी होने तक इसका लाभ मिलता रहेगा. इससे छात्रों को आगे की पढ़ाई में आर्थिक मदद मिलेगी.

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इसे आसानी से ऑनलाइन देख सकेंगे. इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां रोल नंबर डालकर अपना रिजल्ट चेक किया जा सकता है. पिछले साल भी बड़ी संख्या में छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया था. टॉप 10 में कई छात्रों ने जगह बनाई थी. इस बार भी अच्छे नतीजों की उम्मीद की जा रही है. अब सभी की नजर रिजल्ट की घोषणा पर टिकी हुई है.

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