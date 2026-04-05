साल बचाने का आखिरी मौका! बिहार बोर्ड 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा की तारीख बढ़ी; यहां देखें पूरी डिटेल

BSEB Inter Compartment Exam 2026: बिहार बोर्ड 12वीं के रिजल्ट के बाद जहां कई घरों में खुशी का माहौल था. वहीं कुछ छात्र ऐसे भी रहे जो अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं थे, या किसी एक-दो विषय में फेल हो गए. ऐसे छात्रों के लिए अब राहत भरी खबर आई है. बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने कंपार्टमेंट और स्पेशल परीक्षा के फॉर्म भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. अब छात्र 6 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. इससे उन छात्रों को बड़ा फायदा मिलेगा जो पहले समय पर फॉर्म नहीं भर पाए थे.

पहले आवेदन की प्रक्रिया 2 अप्रैल 2026 से शुरू हुई थी. लेकिन कई छात्रों ने शिकायत की थी कि उन्हें पूरा समय नहीं मिला. कुछ के पास जरूरी कागज नहीं थे. इसी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने तारीख आगे बढ़ाने का फैसला लिया. अब छात्र बिना जल्दबाजी के अपना फॉर्म भर सकते हैं. यह मौका खासतौर पर उन छात्रों के लिए है जो फेल हो गए हैं या अपने नंबर सुधारना चाहते हैं. इससे उनका एक साल बच सकता है.

कितनी होगी फीस?

फीस की बात करें तो यह ज्यादा भारी नहीं रखी गई है. आवेदन करने के लिए 150 रुपये देने होंगे. इसके अलावा 260 रुपये परीक्षा शुल्क है. हालांकि एससी, एसटी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के रेगुलर छात्रों को परीक्षा शुल्क में छूट दी गई है. यानी उन्हें 260 रुपये नहीं देने होंगे. इससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को भी राहत मिलेगी.

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स्कूल प्रशासन से लेनी होगी मदद

फॉर्म भरने की प्रक्रिया थोड़ी अलग है. छात्र खुद से ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते. इसके लिए उन्हें अपने स्कूल जाना होगा. स्कूल के माध्यम से ही आवेदन किया जाएगा. सबसे पहले स्कूल प्रशासन बोर्ड की वेबसाइट पर जाएगा. वहां कंपार्टमेंट परीक्षा के लिंक पर क्लिक किया जाएगा. फिर छात्र का रोल कोड और रोल नंबर डाला जाएगा. इसके बाद फीस जमा करके फॉर्म सबमिट किया जाएगा.

जहां तक परीक्षा की बात है तो अभी इसकी तारीख घोषित नहीं हुई है. लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा. इसलिए छात्रों को सलाह है कि वे तैयारी शुरू कर दें. पिछली गलतियों से सीख लें. और इस बार बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करें. यह मौका उनके लिए बहुत अहम है. मेहनत और सही तैयारी से वे अपने नतीजे को बदल सकते हैं.

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