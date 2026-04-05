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Hindi Newsशिक्षासाल बचाने का आखिरी मौका! बिहार बोर्ड 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा की तारीख बढ़ी; यहां देखें पूरी डिटेल

साल बचाने का आखिरी मौका! बिहार बोर्ड 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा की तारीख बढ़ी; यहां देखें पूरी डिटेल

BSEB Inter Compartment Exam 2026: बिहार बोर्ड ने 12वीं कंपार्टमेंट और विशेष परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल 2026 कर दी है. छात्र अपने संबंधित स्कूलों के माध्यम से शुल्क जमा कर इस परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं, जिससे उनका एक साल बर्बाद होने से बच जाएगा.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 05, 2026, 08:28 AM IST
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साल बचाने का आखिरी मौका! बिहार बोर्ड 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा की तारीख बढ़ी; यहां देखें पूरी डिटेल

BSEB Inter Compartment Exam 2026: बिहार बोर्ड 12वीं के रिजल्ट के बाद जहां कई घरों में खुशी का माहौल था. वहीं कुछ छात्र ऐसे भी रहे जो अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं थे, या किसी एक-दो विषय में फेल हो गए. ऐसे छात्रों के लिए अब राहत भरी खबर आई है. बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने कंपार्टमेंट और स्पेशल परीक्षा के फॉर्म भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. अब छात्र 6 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. इससे उन छात्रों को बड़ा फायदा मिलेगा जो पहले समय पर फॉर्म नहीं भर पाए थे.

पहले आवेदन की प्रक्रिया 2 अप्रैल 2026 से शुरू हुई थी. लेकिन कई छात्रों ने शिकायत की थी कि उन्हें पूरा समय नहीं मिला. कुछ के पास जरूरी कागज नहीं थे. इसी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने तारीख आगे बढ़ाने का फैसला लिया. अब छात्र बिना जल्दबाजी के अपना फॉर्म भर सकते हैं. यह मौका खासतौर पर उन छात्रों के लिए है जो फेल हो गए हैं या अपने नंबर सुधारना चाहते हैं. इससे उनका एक साल बच सकता है.

कितनी होगी फीस?

फीस की बात करें तो यह ज्यादा भारी नहीं रखी गई है. आवेदन करने के लिए 150 रुपये देने होंगे. इसके अलावा 260 रुपये परीक्षा शुल्क है. हालांकि एससी, एसटी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के रेगुलर छात्रों को परीक्षा शुल्क में छूट दी गई है. यानी उन्हें 260 रुपये नहीं देने होंगे. इससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को भी राहत मिलेगी.

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स्कूल प्रशासन से लेनी होगी मदद

फॉर्म भरने की प्रक्रिया थोड़ी अलग है. छात्र खुद से ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते. इसके लिए उन्हें अपने स्कूल जाना होगा. स्कूल के माध्यम से ही आवेदन किया जाएगा. सबसे पहले स्कूल प्रशासन बोर्ड की वेबसाइट पर जाएगा. वहां कंपार्टमेंट परीक्षा के लिंक पर क्लिक किया जाएगा. फिर छात्र का रोल कोड और रोल नंबर डाला जाएगा. इसके बाद फीस जमा करके फॉर्म सबमिट किया जाएगा.

जहां तक परीक्षा की बात है तो अभी इसकी तारीख घोषित नहीं हुई है. लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा. इसलिए छात्रों को सलाह है कि वे तैयारी शुरू कर दें. पिछली गलतियों से सीख लें. और इस बार बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करें. यह मौका उनके लिए बहुत अहम है. मेहनत और सही तैयारी से वे अपने नतीजे को बदल सकते हैं.

ये भी पढ़ें- CBSE New School Curriculum: स्कूली पढ़ाई में बड़ा बदलाव! कक्षा 6 से 10वीं तक 3 भाषाएं पढ़ना जरूरी, जानें कब नई शिक्षा नीति होगी लागू

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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