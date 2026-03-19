Bihar Board Result 2026: 25 मार्च से पहले बिहार बोर्ड जारी करेगा 12वीं का रिजल्ट; पिछले साल 2025 साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के ये रहे टॉपर्स

Bihar Board Result 2026: बिहार बोर्ड 12वीं के रिजल्ट की घोषणा कब तक करेगा? पिछले साल 2025 साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के कौन से स्टूडेंट्स टॉपर रहे? आइए जानते हैं.
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Bihar Board Class 12 Result 2026 OUT Soon: बिहार के लाखों छात्रों के लिए इंतजार अब खत्म होने वाली है. जल्द बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से 12वीं (इंटरमीडिएट) का रिजल्ट घोषित किया जाने वाला है. उम्मीद जताई जा रही है कि 12वीं बिहार बोर्ड रिजल्ट की घोषणा 25 मार्च से पहले कर दी जाएगी. हर साल की तरह इस बार भी साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स की निगाहें अपने-अपने परिणामों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ये अंक उनके भविष्य को तय करने में मददगार होते हैं.
पिछले साल 2025 किन छात्रों ने बिहार बोर्ड ने शानदार प्रदर्शन किया था और अपना नाम टॉप लिस्ट में शामिल किया? पिछले साल साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के टॉपर्स कौन-कौन रहे? आइए ये जानने के अलावा जानते हैं कि कैसे और कहां से बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट चेक कर सकते हैं?
बिहार बोर्ड 2026 का 12वीं रिजल्ट 21 मार्च से 25 मार्च के बीच कभी भी घोषित किया जा सकता है. पिछले 3 साल के रिकॉर्ड को देखें तो बिहार बोर्ड ने साल 2025 में 25 मार्च को 12वीं रिजल्ट की घोषणा की थी. साल 2024 में 23 मार्च को 12वीं रिजल्ट की घोषणा की गई. जबकि, साल 2023 में 21 मार्च को 12वीं के रिजल्ट की घोषणा की गई. उम्मीद है कि 25 मार्च 2026 से पहले बिहार बोर्ड 12वीं के रिजल्ट का ऐलान कर देगा.
बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं.
होमपेज पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन में बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2026 या 12वीं रिजल्ट 2026 शो होगा.
उस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा और उसमें लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें.
रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर को दर्ज करें, साथ ही जन्मतिथि भी दर्ज करें.
इसके बाद स्क्रीन पर कक्षा 12वीं का रिजल्ट शो होगा जहां से स्कोरकार्ड भी देख सकेंगे.
कक्षा 12वीं की मार्कशीट का पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे और इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकेंगे.
|स्ट्रीम
|नाम
|प्रतिशत
|साइंस
|प्रिया जायसवाल
|96.8%
|साइंस
|आकाश कुमार
|96%
|कॉमर्स
|रोशनी कुमारी
|95%
|आर्ट्स
|अंकिता कुमारी और शाकिब शाह
|94.6%
|कॉमर्स
|अंतरा खुशी
|94.6%
पिछले साल के बिहार बोर्ड 12वीं टॉपर्स के नाम तो जान चुके हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस साल 12वीं रिजल्ट 2026 में कौन से छात्र टॉपर्स की लिस्ट में जगह बनाते हैं. रिजल्ट संबंधित अधिक जानकारी या लेटेस्ट अपडेट्स के लिए उम्मीदवार बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.
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