/Bihar Board Exam 2027: मैट्रिक-इंटर परीक्षा फॉर्म की तारीख बढ़ी, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार का भी मौका

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है. बोर्ड ने डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में ऑनलाइन त्रुटि सुधार और परीक्षा फॉर्म भरने की समयसीमा बढ़ा दी है. अब संबंधित शिक्षण संस्थानों के प्रधान निर्धारित प्रक्रिया के तहत विद्यार्थियों के विवरण में सुधार कर सकेंगे.
नए कार्यक्रम के अनुसार डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में ऑनलाइन त्रुटि सुधार की प्रक्रिया 28 अगस्त से 16 सितंबर 2026 तक चलेगी. इस दौरान स्कूल और कॉलेज के प्रधान विद्यार्थियों के रिकॉर्ड में जरूरी सुधार कर सकेंगे. विद्यार्थियों और अभिभावकों को भी अपने डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड की जानकारी ध्यान से जांचने की सलाह दी गई है.
बोर्ड के अनुसार पहले डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार और हस्ताक्षरयुक्त घोषणा पत्र अपलोड करने की अंतिम तारीख 22 अगस्त 2026 निर्धारित की गई थी. अब बोर्ड ने संबंधित प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त अवसर दिया है. विद्यालय और महाविद्यालय प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित समय में विद्यार्थियों के हस्ताक्षरयुक्त दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड हो जाएं.
इंटरमीडिएट विद्यार्थियों के डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को बोर्ड की संबंधित वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है. वहीं मैट्रिक विद्यार्थियों के लिए भी बोर्ड पोर्टल पर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किए गए हैं. विद्यार्थियों को अपने नाम, माता-पिता के नाम, जन्मतिथि, विषय और अन्य विवरणों को मूल दस्तावेजों से मिलाकर देखना चाहिए.
बिहार बोर्ड ने परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया की समयसीमा भी बढ़ा दी है. अब 28 अगस्त से 16 सितंबर 2026 तक संबंधित शिक्षण संस्थानों के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरे जा सकेंगे. विद्यार्थियों को निर्धारित शुल्क और आवश्यक जानकारी के साथ समयसीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
बोर्ड अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एसएम के अनुसार जिन विद्यार्थियों का हस्ताक्षरयुक्त घोषणा पत्र वाला डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड 16 सितंबर तक पोर्टल पर अपलोड होगा, उन्हीं विद्यार्थियों का ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म स्वीकार किया जाएगा. इसलिए केवल परीक्षा फॉर्म भरना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि घोषणा पत्र अपलोड करने की प्रक्रिया भी पूरी करनी जरूरी होगी.
बोर्ड ने उन विद्यार्थियों को भी राहत दी है जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और शुल्क पहले जमा हो चुका है, लेकिन उनका प्री-फिल्ड घोषणा पत्र पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया था. ऐसे विद्यार्थी अब 16 सितंबर 2026 तक अपना प्री-फिल्ड घोषणा पत्र पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे.
जिन विद्यार्थियों का प्री-फिल्ड घोषणा पत्र पहले अपलोड नहीं हो पाया था, उनके लिए निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड पोर्टल पर दिखाई देगा. इसके बाद विद्यार्थी उसमें दर्ज सभी जानकारियों को जांच सकेंगे और यदि कोई गलती है तो निर्धारित अवधि में सुधार कराया जा सकेगा.
मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थियों को सलाह है कि वे डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलते ही उसमें दर्ज प्रत्येक जानकारी की जांच करें. खासतौर पर नाम, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम और विषयों की जानकारी को मूल रिकॉर्ड से मिलाना जरूरी है. किसी भी गलती की स्थिति में अपने स्कूल या कॉलेज के प्रधान से संपर्क करके 16 सितंबर की अंतिम समयसीमा से पहले सुधार प्रक्रिया पूरी करानी चाहिए.