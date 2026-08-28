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Bihar Board Exam 2027: मैट्रिक-इंटर परीक्षा फॉर्म की तारीख बढ़ी, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार का भी मौका

Bihar Board Exam 2027: बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा के डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार और परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी है. विद्यार्थी 16 सितंबर तक जरूरी प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 28, 2026, 10:06 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 10:06 AM IST
Bihar Board Exam 2027: मैट्रिक-इंटर परीक्षा फॉर्म की तारीख बढ़ी, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार का भी मौका

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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