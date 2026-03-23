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Hindi Newsशिक्षाबिहार में छात्रों की खुली किस्मत! अब बिना एक रुपया दिए बनेंगे डॉक्टर-इंजीनियर; जानें सुपर 50 का पूरा सच

बिहार में छात्रों की खुली किस्मत! अब बिना एक रुपया दिए बनेंगे डॉक्टर-इंजीनियर; जानें 'सुपर 50' का पूरा सच

Bihar Board Super 50 Scheme: बिहार बोर्ड ने जेईई और नीट की तैयारी के लिए सुपर 50 फ्री कोचिंग योजना शुरू की है, जिसमें 10वीं के छात्र 5 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं. इस योजना के तहत छात्रों को मुफ्त पढ़ाई के साथ-साथ रहने, खाने की सुविधा और स्कॉलरशिप भी दी जाएगी.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 23, 2026, 06:40 AM IST
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बिहार में छात्रों की खुली किस्मत! अब बिना एक रुपया दिए बनेंगे डॉक्टर-इंजीनियर; जानें 'सुपर 50' का पूरा सच

Bihar Board Super 50 Scheme: बिहार में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जेईई और नीट की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग शुरू करने का ऐलान किया है. इस योजना का नाम सुपर 50 है. इसका मकसद ऐसे होनहार बच्चों की मदद करना है जो पैसे की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पाते है. इस योजना में पढ़ाई के साथ रहने और खाने की सुविधा भी दी जाएगी. आवेदन प्रक्रिया 23 मार्च से शुरू हो चुकी है. इच्छुक छात्र समय रहते आवेदन कर सकते हैं.

इस योजना की खास बात ये है कि इसके पहले बैच के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं. कई छात्रों ने जेईई मेन में शानदार प्रदर्शन किया है. कुछ छात्रों ने 99 परसेंटाइल से ज्यादा अंक हासिल किए हैं. इससे यह साफ होता है कि सही मार्गदर्शन मिलने पर छात्र अच्छा कर सकते हैं. इस सफलता ने इस योजना को और भरोसेमंद बना दिया है. अब ज्यादा छात्र इसका लाभ उठाना चाहते हैं.

10वीं की परीक्षा देने वाले कर सकते हैं आवेदन

इस प्रोग्राम के लिए वे छात्र आवेदन कर सकते हैं जो 2026 में 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं. इसमें सिर्फ बिहार बोर्ड ही नहीं, बल्कि CBSE और ICSE के छात्र भी शामिल हो सकते हैं. आवेदन की अंतिम तारीख 5 अप्रैल रखी गई है. छात्र ऑनलाइन आवेदन इस coaching.biharboardonline.com/index वेबसाइट पर कर सकते हैं. प्रक्रिया आसान रखी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सकें.

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बिहार बोर्ड ने इस योजना में दो तरह की सुविधा दी है. पहली आवासीय कोचिंग, जिसमें पटना में रहकर पढ़ाई होगी. यहां रहने और खाने की पूरी व्यवस्था मुफ्त होगी. इसके लिए 100 रुपये की छोटी सी फीस देनी होगी. दूसरी गैर-आवासीय कोचिंग है, जो पूरी तरह मुफ्त है. यह सुविधा राज्य के कई जिलों में उपलब्ध होगी. छात्र अपनी सुविधा के मुताबिक जगह चुन सकते हैं.

अलग से होगी डाउट क्लास

इस योजना के तहत पढ़ाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा. छात्रों को किताबें और नोट्स दिए जाएंगे. हर महीने टेस्ट होंगे ताकि तैयारी मजबूत हो. अगर किसी को पढ़ाई में दिक्कत आती है, तो अलग से डाउट क्लास भी मिलेगी. आवासीय छात्रों को हर महीने 400 रुपये मिलेंगे. वहीं गैर-आवासीय छात्रों को 1000 रुपये दिए जाएंगे. साथ ही सरकारी स्कूल में एडमिशन भी कराया जाएगा. इससे छात्रों को बिना किसी चिंता के तैयारी करने का मौका मिलेगा.

ये भी पढ़ें- Gate 2026 परीक्षा पास करने वालों के लिए सरकारी नौकरी... 13 अप्रैल तक मौका, मिल सकेगा 21 लाख रुपये का सालाना पैकेज

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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