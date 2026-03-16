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Bihar ITI Admission 2026: बिहार आईटीआई एडमिशन के लिए आवेदन शुरू, ट्रेड के अनुसार मिलता है दाखिला; जानिए प्रक्रिया

Bihar ITI CAT 2026 Registration: बिहार में आईटीआई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. बिहार के आईटीआई संस्थानों में विभिन्न ट्रेड में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को पहले एंट्रेंस एग्जाम देना होता है. इसमें शामिल होने के लिए आवेदन करना जरूरी है. आइए बिहार आईटीआई एडमिशन के लिए आवेदन प्रोसेस जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 16, 2026, 03:42 PM IST
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bihar iti cat 2026 admission bceceb entrance exam
bihar iti cat 2026 admission bceceb entrance exam

Bihar ITI CAT 2026 Registration: क्या आप बिहार में आईटीआई में दाखिला लेना चाहते हैं? अगर ऐसी कोई प्लानिंग है तो आपके लिए गुड न्यूज है. बिहार कंबाइंड एंट्रेंस बोर्ड (BCECEB) की ओर से आईटीआई सीएटी 2026 के एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दिया है. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) में अलग-अलग ट्रेड में एडमिशन के इच्छुक स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं. बिहार में आईटीआई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 16 मार्च से शुरू हो गया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक 14 अप्रैल 2026 तक इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. 

कब तक फॉर्म में सुधार सकेंगे गलती?

बिहार में आईटीआई एडमिशन के फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसमें सुधार के लिए करेक्शन विंडो को दो दिनों के लिए खोला जाएगा. 16 अप्रैल और 17 अप्रैल 2026 को आईटीआई एडमिशन फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो खुली रहेगी. आवेदन के लिए शुल्क जमा करने की डेट 15 अप्रैल 2026 तक है.

कब होगी परीक्षा?

बिहार में आईटीआई एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम को 17 मई 2026 को आयोजित किया जाएगा. इस परीक्षा में रजिस्ट्रेशन कर चुके उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे. परीक्षा की तिथि से कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड को जारी किया जाएगा. 8 मई 2026 को बिहार में आईटीआई में दाखिला परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी होगा. 

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Bihar ITI CAT 2026: कब तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं?

बिहार में आईटीआई एडमिशन के एंट्रेंस एग्जाम की डेट 17 मई 2026 तय की गई है. 14 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके लिए इच्छुक उम्मीदवारों को ऑनलाइन प्रक्रिया अपनानी होगी. अलग-अलग ट्रेड में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

बिहार आईटीआई रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी है?

बिहार आईटीआई रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन फीस अलग-अलग है जो कैटेगरी के अनुसार तय की गई है. सामान्य, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आवेदन फीस 750 रुपये है. जबकि, अनुसूचित जनजाति (ST) और अनुसूचित जाति (SC) के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है. दिव्यांगजन (PH) के लिए आवेदन शुल्क 430 रुपये है. 15 मार्च 2026 तक फीस का भुगतान करना जरूरी है.

कैसे करें बिहार ITI एडमिशन 2026?

  1. सबसे पहले BCECEB की ऑफिशियल वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाएं.

  2. यहां लेटेस्ट नोटिफिकेशन में Bihar ITICAT 2026 का आवेदन लिंक शो होगा.

  3. उस पर क्लिक करने के बाद नए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपना होगा.

  4. नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी को दर्ज करें.

  5. आवेदन के बाद लॉगिन प्रक्रिया अपना लें और लॉगिन करें.

  6. इसके बाद आवेदन पत्र खुल जाएगा और उसमें डिटेल्स को दर्ज करें.

  7. फॉर्म भरने के बाद संबंधित डॉक्यूमेंट को अपलोड करें.

  8. आवेदन शुल्क को जमा करने के बाद सभी डिटेल्स अच्छे से पढ़ लें.

  9. इसके बाद आवेदन फॉर्म को जमा कर दें और सबमिट पर क्लिक करें.

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

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