BSEB 10th Result: आज जारी हो सकता है बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट, स्टूडेंट्स तैयार रखें ये चीजें

BSEB Bihar Class 10th Board Result: आज यानी 28 मार्च 2026 को किसी भी समय बिहार बोर्ड रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है. मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों छात्र आसान तरीके को अपनाकर 10वीं बोर्ड रिजल्ट चेक कर सकते हैं.
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BSEB Bihar Matric Board Result 2026: बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट 2026 कब तक जारी करेगा? इसे लेकर पिछले कई दिनों से चर्चाएं चल रही हैं. उम्मीद है कि बिहार बोर्ड की ओर से 10वीं रिजल्ट की घोषणा करने की तारीख और समय की जानकारी बोर्ड के अधिकारियों की ओर से 28 मार्च, शनिवार को सुबह 10 बजे तक कर दी जा सकती है. जल्द बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट की घोषणा अपने ऑफिशियल अकाउंट पर कर सकता है. यहां से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे और मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकेंगे. रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट्स को क्या-क्या चीज साथ रखनी है? कैसे और कहां से रिजल्ट चेक कर सकते हैं? बिहार मैट्रिक का स्कोरकार्ड कैसे डाउनलोड करें? आइए विस्तार से जानते हैं.
बिहार बोर्ड ने 23 मार्च 2026 को कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया था. बोर्ड की ओर से 12वीं रिजल्ट की घोषणा वाले दिन ही तारीख का ऐलान किया था. ऐसे में उम्मीद है कि बोर्ड द्वारा मैट्रिक रिजल्ट घोषित करने की डेट और समय की जानकारी 28 मार्च 2026 को की जाएगी और इसी दिन 10वीं रिजल्ट घोषित भी कर दिया जाएगा. सुबह 10 बजे तक रिजल्ट की तारीख और समय का ऐलान किया जा सकता है. इसके बाद स्टूडेंट्स मैट्रिक मार्कशीट को डाउनलोड कर सकेंगे.
बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा 28 मार्च, शनिवार को मैट्रिक यानी 10वीं का रिजल्ट 2026 घोषित किया जा सकता है. रिजल्ट की घोषणा के बाद स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर मैट्रिक परिणाम चेक कर सकते हैं.
बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा किसी भी समय मैट्रिक रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है. ऐसे में स्टूडेंट्स रोल नंबर और रोल कोड को साथ रखें. अगर रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर नहीं जानते हैं तो बोर्ड द्वारा दिए गए एडमिट कार्ड में चेक कर सकते हैं. रिजल्ट चेक करने के लिए सभी डिटेल्स 10वीं के एडमिट कार्ड में देख सकते हैं.
मैट्रिक रिजल्ट की घोषणा के बाद आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर रिजल्ट चेक करने का एक्टिव लिंक जारी कर दिया जाएगा. यहां से स्टूडेंट्स रिजल्ट देखने के अलावा मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. रोल नंबर और रोल कोड से लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर रिजल्ट शो होगा. वहां से मार्कशीट डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिलेगा. इस तरह से मैट्रिक की मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे. ओरिजनल मार्कशीट के लिए कुछ दिन रुकना होगा जो स्कूल द्वारा दी जाएगी.
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