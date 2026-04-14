Samrat Chaudhary Education: क्या सम्राट चौधरी को मिलेगी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ले लेंगे नीतीश की जगह? जानिए कितने पढ़े-लिखे, क्या-क्या डिग्रियां?

Bihar Samrat Chaudhary Education and Qualifications: बिहार में नीतीश कुमार युग का समापन होने वाला दिन आ चुका है. नीतीश कुमार द्वारा मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद बिहार की सत्ता सम्राट चौधरी के हाथ सौंप दी जा सकती है. सूत्रों के अनुसार बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम फाइनल किया जा सकता है. बिहार के नए सीएम पद की घोषणा होने के बाद इस पद के लिए शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. हालांकि, फाइनल लिस्ट की आधिकारिक घोषणा से पहले सम्राट चौधरी के आवास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है. करीब 50 मीटर के दायरे में रोक लगा दी गई है और पुलिस बल तैनात हैं. करीब 20 सालों से बिहार के सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे हुए थे, अब उनकी जगह लेने के लिए सम्राट चौधरी का नाम सामने आ रहा है. आइए जानते हैं कि बिहार के नए मुख्यमंत्री के उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने आखिरी कितनी पढ़ाई-लिखाई कर रखी है?

कौन हैं बिहार के सम्राट चौधरी?

सम्राट चौधरी को राकेश कुमार के नाम से भी जाना जाता है. उनका जन्म 16 नवंबर 1968 को मुंगेर जिले के लखनपुर गांव में हुआ था. उनके पिता शकुनी चौधरी 6 बार विधायक रह चुके हैं. उन्होंने भी साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 16 अक्टूबर 2025 को नामांकन पत्र दाखिल किया था. 2024 से सम्राट चौधरी बिहार के उपमुख्यमंत्री पद को संभाल रहे हैं. सम्राट चौधरी को डिप्टी सम्राट के नाम से भी जाना जाता है और ये दशकों से सक्रिय राजनीति में हैं. जन्मतिथि और शिक्षा को लेकर अक्सर विवाद में रहे हैं.

कितने पढ़े लिखे हैं सम्राट चौधरी?

बिहार के सीएम कुर्सी को लेकर सम्राट चौधरी का नाम सामने आया है. अक्सर अपनी शिक्षा को लेकर विवादों में रहे हैं. बात करें सम्राट चौधरी की पढ़ाई-लिखाई की तो उन्होंने स्कूली शिक्षा हासिल करने के बाद मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा हासिल की. डॉक्टर ऑफ लिटरेचर और पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप सर्टिफिकेट जैसी डिग्री हासिल कर चुके हैं. मगर पुराने हलफनामे में उनके बारे में सिर्फ 7वीं कक्षा तक की पढ़ाई करने का उल्लेख है. ऐसे में उनकी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करने को लेकर सवाल उठते रहते हैं.

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बिहार के सम्राट चौधरी का राजनीति करियर?

बात करें सम्राट चौधरी के राजनीति करियर की तो साल 1990 में उन्होंने लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी से राजनीतिक करियर की शुरुआत की. इसके बाद वो 1999 में बिहार सरकार में कृषि मंत्री बने और 2010 में उन्हें विधायक के लिए परबत्ता से आरजेडी की टिकट मिली. इस पार्टी में रहते हुए विद्रोह किया और साल 2024 में उन्होंने 13 विधायकों को अलग किया. आरजेडी के बाद सम्राट चौधरी ने बीजेपी पार्टी चुनी. भाजपा में शामिल होने के बाद पूर्व उपाध्यक्ष और बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने रहे. 2020 में विधान परिषद सदस्य बनने के बाद 2022 में विपक्ष के नेता चुने गए. साल 2024 में सीएम नीतीश कुमार की सरकार के समय वित्त, आपदा प्रबंधन और अन्य विभागों के साथ-साथ उपमुख्यमंत्री भी बने. बीजेपी के सम्राट चौधरी जीएसटी दरों के समूह के संयोजक भी हैं. सूत्रों के अनुसार वर्तमान में उनका नाम बिहार के नए सीएम के तौर पर चुना गया है.

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