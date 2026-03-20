Bihar Polytechnic Admission 2026: बिहार पॉलिटेक्निक से भी सरकारी नौकरी पक्की! इस कोर्स के एडमिशन के लिए कौन कर सकता है रजिस्ट्रेशन?

Bihar Polytechnic Admission 2026: डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. कैसे और कहां से बिहार पॉलिटेक्निक के लिए अप्लाई कर सकते हैं? आइए जानते हैं.
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Bihar Polytechnic Admission 2026: बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (BCECEB) द्वारा पॉलिटेक्निक के लिए आवेदन शुरू कर दिया जा चुका है. डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा (DCECE)-2026 के लिए इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इस परीक्षा को आयोजति करने का मुख्य उद्देश्य उन योग्य और प्रतिभाशाली छात्रों का चयन करना है जिनका एडमिशन पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और पैरामेडिकल कोर्स में किया जा सकता है. मेरिट लिस्ट के आधार पर उम्मीदवारों को सरकारी या निजी संस्थानों में सीट हासिल करने में मदद मिलती है. इस प्रवेश परीक्षा के लिए कौन आवेदन कर सकता है? आवेदन की लास्ट डेट कौन सी है और कहां नौकरी मिल सकती है? आइए जानते हैं.
बिहार में डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा के लिए 21 अप्रैल, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. अंतिम तिथि के बाद उम्मीदवारों को अप्लाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा लेकिन फॉर्म में सुधार करने के लिए 23 मार्च से 24 मार्च तक मौका दिया जाएगा. डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से 40,000 से अधिक सीटों को भरा जाएगा.
पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग या पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए DCECE फॉर्म भर सकते हैं. कोर्स के मुताबिक अलग-अलग आयु सीमा है. न्यूनतम उम्र 15 और 17 साल है. जबकि, अधिकतम आयु सीमा 30 और 35 साल तक है. ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं.
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर 'Bihar Polytechnic Admission 2026' शो होगा उस पर क्लिक करें.
इसके बाद वो सभी डिटेल्स दर्ज करें जो-जो मांगी जाए.
डिटेल्स दर्ज करने के बाद मांगे जा रहे दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें.
आखिर में उसका प्रिंट आउट भी जरूर निकाल लें, चाहें तो पीडीएफ डाउनलोड कर लें.
बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन 23 और 24 मई 2026 को किया जाएगा. बिहार के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजित की जाएगी. एग्जाम डेट से पहले एडमिट को जारी किया जाएगा. उम्मीद है कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा का एडमिट कार्ड 15 मई को जारी किया जा सकता है.
बिहार पॉलिटेक्निक करने के बाद सरकारी नौकरी के कई दरवाजे खुल जाते हैं. सिर्फ डिप्लोमा करके भी नौकरी हासिल कर सकते हैं. रेलवे (RRB- JE, Technician), बिजली विभाग (BSPHCL, NTPC आदि), PWD (सड़क/बिल्डिंग विभाग), भारतीय सेना में (टेक्निकल पोस्ट) और SSC JE (Junior Engineer) और जल संसाधन विभाग DRDO, ISRO जैसे संस्थान आदि नौकरी हासिल कर सकते हैं.
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