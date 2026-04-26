CUET PG 2026 में दो सगी बहनों का धमाका! एक ने हासिल की AIR 3 तो दूसरी को मिली 5वीं रैंक, जानिए पूरी कहानी

कहते हैं मेहनत और लगन हो तो सफलता खुद रास्ता ढूंढ लेती है, और बिहार के बक्सर की दो सगी बहनों ने इसे सच साबित कर दिया. CUET PG 2026 के नतीजों में इन दोनों बेटियों ने ऐसा कमाल किया कि हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है. एक ही घर से दो टॉप रैंक आना किसी सपने से कम नहीं होता. देर रात जैसे ही रिजल्ट आया, पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई. परिवार से लेकर पड़ोस तक जश्न का माहौल बन गया. इनकी सफलता सिर्फ परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार के लिए गर्व की बात बन गई है.

किसने हासिल की कौन सी रैंक?

CUET PG 2026 के नतीजों में साक्षी मिश्रा ने पूरे देश में तीसरा स्थान हासिल किया है, जबकि उनकी छोटी बहन सलोनी मिश्रा ने पांचवीं रैंक पाई है. एक ही परिवार की दो बेटियों का टॉप रैंक में आना बड़ी बात मानी जा रही है. इस सफलता ने न सिर्फ उनके माता-पिता का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे जिले को गर्व महसूस कराया है. दोनों बहनों ने अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है. यह दिखाता है कि सही दिशा में की गई तैयारी से बड़े से बड़ा लक्ष्य भी पाया जा सकता है.

कहां से कर रही हैं पढ़ाई?

साक्षी और सलोनी दोनों ही दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही हैं. साक्षी मिश्रा दौलत राम कॉलेज की छात्रा हैं, जबकि सलोनी मिश्रा रामजस कॉलेज में पढ़ती हैं. ये दोनों कॉलेज देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में गिने जाते हैं. यहां पढ़ते हुए ही दोनों बहनों ने CUET PG जैसी बड़ी परीक्षा में टॉप रैंक हासिल कर ली. इससे यह भी साफ होता है कि सही माहौल और मेहनत से छात्र बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं. आने वाले समय में दोनों बहनों से और भी बड़ी उपलब्धियों की उम्मीद की जा रही है.

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परिवार और समाज की क्या प्रतिक्रिया?

दोनों बहनों की इस सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है. उनके पिता बजरंगी मिश्रा ने बताया कि बेटियां शुरू से ही पढ़ाई में तेज रही हैं और उन्होंने हमेशा मेहनत की है. जैसे ही रिजल्ट आया, उनके घर पर बधाई देने वालों की भीड़ लग गई. सोशल मीडिया पर भी लोग उन्हें ‘बिहार की शान’ बता रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि बक्सर की बेटियों ने यह साबित कर दिया है कि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं और अगर ठान लें तो बड़ी सफलता हासिल कर सकती हैं.

क्या पहले भी टॉपर रह चुकी हैं?

सलोनी मिश्रा के लिए टॉप करना नई बात नहीं है. इससे पहले उन्होंने 12वीं की परीक्षा में भी टॉप किया था. उनकी इस उपलब्धि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें सम्मानित किया था. अब CUET PG में पांचवीं रैंक हासिल कर उन्होंने एक और बड़ी सफलता अपने नाम कर ली है. यह उनके लगातार बेहतर प्रदर्शन का उदाहरण है. उनकी यह उपलब्धि दूसरे छात्रों के लिए भी प्रेरणा बन रही है कि लगातार मेहनत से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.