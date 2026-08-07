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School Half Day: इस राज्य सरकार की बड़ी घोषणा, हर शनिवार पहली से 8वीं क्लास के बच्चों के लिए रहेगा हाफ डे!

School Half Day on Saturday: कक्षा पहली से आठवीं के छात्रों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से बड़ी सौगात पेश की गई है. हर शनिवार छात्रों के लिए हाफ डे रहेगा. लंच के तुरंत बाद उनकी छुट्टी हो जाएगी. आइए जानते हैं किस राज्य ने स्कूलों में शनिवार को आधी छुट्टी का ऐलान किया है?

Written BySimran Singh
Published: Aug 07, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:26 AM IST
School Half Day: इस राज्य सरकार की बड़ी घोषणा, हर शनिवार पहली से 8वीं क्लास के बच्चों के लिए रहेगा हाफ डे!
Image Credit: school half day on saturday

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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