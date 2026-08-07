/School Half Day: इस राज्य सरकार की बड़ी घोषणा, हर शनिवार पहली से 8वीं क्लास के बच्चों के लिए रहेगा हाफ डे!

School Half Day on Saturday: देश भर के राज्यों में स्कूलों से संबंधित टाइम टेबल और छुट्टियों को लेकर अलग-अलग तरह की घोषणाएं होती रहती हैं. कई बार त्योहार के कारण तो कभी मौसम की स्थिति के हिसाब से भी स्कूलों का टाइम अलग-अलग हो सकता है. कुछ राज्य हैं जहां के स्कूलों में चौथे शनिवार को छुट्टी रहती है. हर महीने का चौथा शनिवार स्टूडेंट्स के लिए हॉलेड वाला रहता है. जबकि, रविवार की छुट्टी देश के सभी स्कूलों में रहती है. वहीं, एक राज्य सरकार की ओर से शनिवार को हाफ डे का ऐलान किया है. ऐसे में स्कूल के बच्चों के लिए शनिवार को आधी छुट्टी रहेगी.