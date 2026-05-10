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Hindi Newsशिक्षाजिस उम्र में युवा नौकरी ढूंढते हैं, उस उम्र में बिहार के इस बेटे ने बना दिया Multimodal AI Model

जिस उम्र में युवा नौकरी ढूंढते हैं, उस उम्र में बिहार के इस बेटे ने बना दिया Multimodal AI Model

बिहार के 19 साल के अभ‍िनव आनंद ने बिना किसी बड़ी डिग्री या टीम के अपनी बचत से मल्टीमॉडल AI मॉडल तैयार कर सबको हैरान कर दिया. जानिए कैसे एक स्कूल छात्र ने लैपटॉप खरीदने के पैसे AI ट्रेनिंग पर लगा दिए और देशभर में चर्चा बटोर ली. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 10, 2026, 08:46 AM IST
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जिस उम्र में युवा नौकरी ढूंढते हैं, उस उम्र में बिहार के इस बेटे ने बना दिया Multimodal AI Model

बिहार के 19 साल के छात्र अभिनव आनंद इन दिनों सोशल मीडिया और टेक दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं. जिस उम्र में ज्यादातर छात्र बोर्ड परीक्षा और करियर की तैयारी में लगे रहते हैं, उस उम्र में अभ‍िनव एक बड़ा सपना देख रहे थे. उनका सपना था अपना खुद का AI मॉडल बनाना. उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने बिहार में पढ़ाई करते हुए अपनी मेहनत और बचत के दम पर आर्कलइंटेलिजेंस नाम का मल्टीमॉडल AI सिस्टम तैयार किया. यही वजह है कि उनकी कहानी अब देशभर के युवाओं को प्रेरित कर रही है.

कैसे शुरू हुई कहानी?

अभ‍िनव की कहानी किसी लैब या बड़ी कंपनी से नहीं, बल्कि YouTube से शुरू हुई. करीब ढाई साल पहले वह गेमिंग कंटेंट बनाते थे और अपने चैनल के लिए बेहतर एनालिटिक्स टूल चाहते थे. लेकिन महंगे सब्सक्रिप्शन की वजह से वह ऐसा टूल नहीं खरीद पाए. इसके बाद उन्होंने खुद अपना सिस्टम बनाने का फैसला किया. शुरुआत आसान नहीं थी. उनके कई शुरुआती प्रोजेक्ट फेल हो गए. कभी ऐप नहीं चला, कभी वॉइस असिस्टेंट काम नहीं कर पाया. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी.

क्या बनाया खास?

अभ‍िनव ने जिस AI मॉडल पर काम किया, उसका नाम आर्कलइंटेलिजेंस है. यह एक मल्टीमॉडल AI सिस्टम है, जो टेक्स्ट, फोटो, ऑडियो, वीडियो और डॉक्यूमेंट जैसे अलग-अलग डेटा को समझ सकता है. आसान भाषा में कहें तो यह इंसानों की तरह अलग-अलग तरह की जानकारी को जोड़कर जवाब दे सकता है. अभ‍िनव का कहना है कि यह किसी दूसरे चैटबॉट पर बना सिस्टम नहीं है, बल्कि इसे अलग-अलग विशेषज्ञ AI मॉडल को जोड़कर तैयार किया गया है. यही चीज इसे खास बनाती है.

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1.2 लाख का बड़ा फैसला?

इस प्रोजेक्ट की सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभ‍िनव ने इसके लिए किसी निवेशक या कंपनी की मदद नहीं ली. उन्होंने अपने गेमिंग लैपटॉप के लिए बचाए गए करीब 1.2 लाख रुपये AI मॉडल की ट्रेनिंग पर खर्च कर दिए. उन्होंने महंगे GPU compute पर पैसा लगाया ताकि मॉडल को बेहतर तरीके से ट्रेन किया जा सके. अभ‍िनव कहते हैं कि उन्होंने अपनी हर बचत इस प्रोजेक्ट पर लगा दी. यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने सपने को प्राथमिकता दी.

कितनी चुनौतियां आईं?

AI मॉडल बनाना अभ‍िनव के लिए आसान नहीं रहा. उन्होंने बताया कि इस दौरान उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हुई. एक बार परीक्षा के दौरान वह सवाल लिखने की जगह अपने AI मॉडल के डिजाइन के बारे में सोचने लगे और परीक्षा में फेल हो गए. नींद का समय बिगड़ गया, दोस्तों से मिलना कम हो गया और कई बार लगातार काम करना पड़ा. लेकिन इन सबके बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं हटाया और लगातार सीखते रहे.

अब आगे क्या है?

अब अभ‍िनव अपने प्रोजेक्ट को अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं. उनका कहना है कि मॉडल की ट्रेनिंग पूरी करने, टेस्टिंग करने और सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए उन्हें करीब 35,000 डॉलर की जरूरत है. उनका प्लान है कि पूरा सिस्टम ओपन-सोर्स कम्युनिटी के लिए जारी किया जाए. अभ‍िनव की यह कहानी सिर्फ एक छात्र की सफलता नहीं, बल्कि यह दिखाती है कि भारत के छोटे शहरों से भी अगली बड़ी AI क्रांति शुरू हो सकती है. 

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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