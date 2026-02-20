इंजीनियरिंग से सीधे हेल्थकेयर सेक्टर में एंट्री! JEE Main 2026 के बाद ये BTech ब्रांच दिलाएगी हाई सैलरी जॉब

आजकल बहुत से ऐसे कोर्स हैं जिनके जरिए इंजीनियरिंग से सीधे हेल्थकेयर सेक्टर में एंट्री मिल सकती है. टेक्नोलॉजी और हेल्थ सेक्टर का ऐसा संगम तैयार हो चुका है जहां इंजीनियर सीधे अस्पतालों और रिसर्च लैब्स से जुड़कर काम कर सकते हैं. बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जहां टेक्नोलॉजी और हेल्थकेयर साथ काम करते हैं. इसमें अच्छी सैलरी के साथ देश-विदेश में करियर के कई मौके भी स्टूडेंट्स को मिलते हैं.

अक्सर बहुत से छात्र सोचते हैं कि इंजीनियरिंग करने के बाद सिर्फ सॉफ्टवेयर, मशीन या बिल्डिंग से जुड़े काम ही मिलते हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं है. एक ऐसी ब्रांच भी है जो आपको अस्पताल और मेडिकल दुनिया के करीब ले जा सकती है. इसमें पढ़ाई करने के बाद आप डॉक्टरों के साथ मिलकर नई मशीनें और तकनीक बना सकते हैं.

क्या है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग

ये इंजीनियरिंग की वो शाखा है जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मेडिकल और बायोलॉजी के कामों में किया जाता है. आसान भाषा में समझाएं तो जब इंजीनियर ऐसी मशीनें या सिस्टम बनाते हैं जिससे इलाज आसान हो जाए, तो वो इसी फील्ड का हिस्सा होती है.

इस फील्ड में क्या काम होता है

इस क्षेत्र में कई तरह के काम होते हैं. इंजीनियर ऐसी मशीनें बनाते हैं जो अस्पतालों में इलाज के काम आते हैं जैसे MRI, CT स्कैन, ECG मशीन और वेंटिलेटर. इसके अलावा ऐसे आर्टिफिशियल हाथ और पैर भी बनाए जाते हैं जो उन लोगों की मदद करते हैं जिनके अंग नहीं होते हैं. यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए बहुत छोटे स्तर पर दवाईयां पहुंचाने की तकनीक भी तैयार की जाती है. कुछ लोग लैब में आर्टिफिशियल स्किन या अंग बनाने पर रिसर्च भी करते हैं.

करियर के मौके कहां मिलते हैं

इस ब्रांच की पढ़ाई करने के बाद सिर्फ अस्पताल ही नहीं, बल्कि कई और जगहों पर काम मिल सकता है. आप रिसर्च करके नई मेडिकल तकनीक बना सकते हैं. अस्पतालों में मशीनों की देखभाल और सुरक्षा का काम कर सकते हैं. हेल्थ टेक कंपनियों में सॉफ्टवेयर बनाकर बीमारी का अनुमान लगाने वाले ऐप भी तैयार कर सकते हैं.

सैलरी कितनी मिलती है

इस फील्ड में सैलरी तेजी से बढ़ रही है क्योंकि हेल्थ टेक कंपनियां तेजी से बढ़ रही हैं. अगर आप अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करते हैं तो शुरुआत में ही 6 लाख से 12 लाख रुपये सालाना तक कमा सकते हैं. ये सैलरी 18 लाख से 25 लाख तक पहुंच सकती है.

JEE Main 2026 की तैयारी कैसे करें

ये एक खास और मांग वाली ब्रांच है, इसलिए इसमें एडमिशन के लिए अच्छे नंबर जरूरी होते हैं. इसके लिए आपको JEE Main और JEE Advanced दोनों में अच्छा प्रदर्शन करना होगा. टॉप कॉलेज जैसे IIT Bombay, IIT Madras, IIT Delhi, IIT Hyderabad, IIT Ropar और IIT BHU (Varanasi) में पढ़ाई के लिए अच्छी रैंक लानी जरूरी है.

