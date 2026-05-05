West Bengal Election 2026: बंगाल में बड़ा उलटफेर! आखिर कैसे भाजपा ने 15 साल बाद टीएमसी को सत्ता से हटाकर लिख दिया नया इतिहास?

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया. भाजपा ने पहली बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के गृह राज्य में 15 साल से सत्ता में रही टीएमसी को हराकर सरकार बना ली. इस जीत को ऐतिहासिक माना जा रहा है. करीब 16 लाख से ज्यादा वोटरों और बड़े चुनावी माहौल के बीच यह परिणाम राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बन गया. परिणाम आने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया और इसे संगठन की सबसे बड़ी जीत बताया जा रहा है.

कौन बने इस जीत के असली मास्टरमाइंड?

इस जीत के पीछे गृहमंत्री अमित शाह को सबसे बड़ा रणनीतिकार माना जा रहा है. वहीं भाजपा के संगठन महामंत्री सुनील बंसल को दूसरा सबसे बड़ा किरदार बताया जा रहा है. इनके साथ भूपेंद्र यादव, बिप्लब देव, मंगल पांडे और अमित मालवीय की टीम ने मिलकर पूरे राज्य में चुनावी रणनीति तैयार की. हर नेता ने अपने स्तर पर जिम्मेदारी निभाई और जमीनी स्तर तक संगठन को मजबूत किया. यही वजह रही कि भाजपा ने मजबूत चुनावी मैनेजमेंट के दम पर टीएमसी को मात दी.

सुनील बंसल की रणनीति इतनी सफल क्यों रही?

सुनील बंसल को भाजपा का संगठन खड़ा करने वाला दिमाग माना जाता है. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में उनकी रणनीति पहले ही सफल साबित हो चुकी है. बंगाल में भी उन्होंने हर विधानसभा का दो-दो बार दौरा किया और जमीनी स्तर पर बैठकें कीं. बूथ मैनेजमेंट से लेकर चुनावी योजना तक हर चीज को माइक्रो लेवल पर तैयार किया गया. उन्होंने संगठन को इतना मजबूत किया कि हर बूथ पर भाजपा की पकड़ बनती गई और यही जीत की सबसे बड़ी वजह बनी.

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भाजपा ने जमीनी स्तर पर कैसे बनाई मजबूत पकड़?

भाजपा ने बंगाल में करीब 80 हजार बूथों पर संगठन तैयार किया. बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख और कमेटियां बनाई गईं. कोलकाता के हर वार्ड में वार्ड अध्यक्ष नियुक्त किए गए. डॉक्टर, वकील और प्रोफेशनल्स के अलग-अलग सम्मेलन कराए गए. हर विधानसभा में एक वरिष्ठ नेता को जिम्मेदारी दी गई और टीम बनाकर काम शुरू किया गया. यह पूरी रणनीति जमीनी स्तर पर वोटरों से सीधा जुड़ाव बनाने के लिए तैयार की गई थी.

क्या बदली भाजपा की चुनावी रणनीति?

इस बार भाजपा ने अपनी छवि बदलते हुए स्थानीय जुड़ाव पर ज्यादा ध्यान दिया. बांग्ला भाषा, स्थानीय संस्कृति और खान-पान को प्रचार में शामिल किया गया. महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं को भी मुद्दा बनाया गया. पार्टी ने घुसपैठ और नागरिकता कानून जैसे मुद्दों को भी उठाया. खास बात यह रही कि भाजपा ने सीधे टकराव की बजाय सकारात्मक और स्थानीय मुद्दों पर फोकस किया, जिससे जनता से जुड़ाव बढ़ा.

किस तरह बांटा गया पूरा बंगाल चुनावी मैनेजमेंट?

भाजपा ने बंगाल को 6 जोनों में बांटकर अलग-अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी. उत्तर बंगाल, जंगलमहल, हावड़ा-हुगली, कोलकाता, नबद्वीप और दार्जिलिंग जैसे क्षेत्रों में अलग टीम लगाई गई. हर क्षेत्र में बाहरी राज्यों से अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई. करीब 400 से ज्यादा नेताओं को पूरे देश से लाकर बंगाल में लगाया गया ताकि हर सीट पर मजबूत रणनीति बनाई जा सके और बूथ स्तर तक काम हो सके.

पर्दे के पीछे कौन-कौन रहा असली खिलाड़ी?

इस पूरी रणनीति के पीछे अमित शाह, सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव की टीम ने सबसे अहम भूमिका निभाई. सीपी जोशी, निशिकांत दुबे, महेश शर्मा और सतीश उपाध्याय जैसे नेताओं ने प्रशासनिक और संगठनात्मक काम संभाला. मीडिया मैनेजमेंट और नारेटिव बिल्डिंग पर भी खास ध्यान दिया गया. हर नेता को अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई ताकि चुनावी मशीनरी बिना रुकावट काम करे और जीत की रणनीति पूरी तरह सफल हो सके.