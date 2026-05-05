Advertisement
trendingNow13206233
Hindi Newsशिक्षाWest Bengal Election 2026: बंगाल में बड़ा उलटफेर! आखिर कैसे भाजपा ने 15 साल बाद टीएमसी को सत्ता से हटाकर लिख दिया नया इतिहास?

West Bengal Election 2026: बंगाल में बड़ा उलटफेर! आखिर कैसे भाजपा ने 15 साल बाद टीएमसी को सत्ता से हटाकर लिख दिया नया इतिहास?

West Bengal Election 2026: श्चिम बंगाल चुनाव 2026 में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की. जानिए कैसे अमित शाह, सुनील बंसल और टीम ने 15 साल से सत्ता में रही टीएमसी को हराया और क्या रही पूरी रणनीति. 

 

Written By  Niraj Pandey|Edited By: Shivam Tiwari|Last Updated: May 05, 2026, 11:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

West Bengal Election 2026: बंगाल में बड़ा उलटफेर! आखिर कैसे भाजपा ने 15 साल बाद टीएमसी को सत्ता से हटाकर लिख दिया नया इतिहास?

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया. भाजपा ने पहली बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के गृह राज्य में 15 साल से सत्ता में रही टीएमसी को हराकर सरकार बना ली. इस जीत को ऐतिहासिक माना जा रहा है. करीब 16 लाख से ज्यादा वोटरों और बड़े चुनावी माहौल के बीच यह परिणाम राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बन गया. परिणाम आने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया और इसे संगठन की सबसे बड़ी जीत बताया जा रहा है.

कौन बने इस जीत के असली मास्टरमाइंड?

इस जीत के पीछे गृहमंत्री अमित शाह को सबसे बड़ा रणनीतिकार माना जा रहा है. वहीं भाजपा के संगठन महामंत्री सुनील बंसल को दूसरा सबसे बड़ा किरदार बताया जा रहा है. इनके साथ भूपेंद्र यादव, बिप्लब देव, मंगल पांडे और अमित मालवीय की टीम ने मिलकर पूरे राज्य में चुनावी रणनीति तैयार की. हर नेता ने अपने स्तर पर जिम्मेदारी निभाई और जमीनी स्तर तक संगठन को मजबूत किया. यही वजह रही कि भाजपा ने मजबूत चुनावी मैनेजमेंट के दम पर टीएमसी को मात दी.

सुनील बंसल की रणनीति इतनी सफल क्यों रही?

सुनील बंसल को भाजपा का संगठन खड़ा करने वाला दिमाग माना जाता है. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में उनकी रणनीति पहले ही सफल साबित हो चुकी है. बंगाल में भी उन्होंने हर विधानसभा का दो-दो बार दौरा किया और जमीनी स्तर पर बैठकें कीं. बूथ मैनेजमेंट से लेकर चुनावी योजना तक हर चीज को माइक्रो लेवल पर तैयार किया गया. उन्होंने संगठन को इतना मजबूत किया कि हर बूथ पर भाजपा की पकड़ बनती गई और यही जीत की सबसे बड़ी वजह बनी.

Add Zee News as a Preferred Source

भाजपा ने जमीनी स्तर पर कैसे बनाई मजबूत पकड़?

भाजपा ने बंगाल में करीब 80 हजार बूथों पर संगठन तैयार किया. बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख और कमेटियां बनाई गईं. कोलकाता के हर वार्ड में वार्ड अध्यक्ष नियुक्त किए गए. डॉक्टर, वकील और प्रोफेशनल्स के अलग-अलग सम्मेलन कराए गए. हर विधानसभा में एक वरिष्ठ नेता को जिम्मेदारी दी गई और टीम बनाकर काम शुरू किया गया. यह पूरी रणनीति जमीनी स्तर पर वोटरों से सीधा जुड़ाव बनाने के लिए तैयार की गई थी.

क्या बदली भाजपा की चुनावी रणनीति?

इस बार भाजपा ने अपनी छवि बदलते हुए स्थानीय जुड़ाव पर ज्यादा ध्यान दिया. बांग्ला भाषा, स्थानीय संस्कृति और खान-पान को प्रचार में शामिल किया गया. महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं को भी मुद्दा बनाया गया. पार्टी ने घुसपैठ और नागरिकता कानून जैसे मुद्दों को भी उठाया. खास बात यह रही कि भाजपा ने सीधे टकराव की बजाय सकारात्मक और स्थानीय मुद्दों पर फोकस किया, जिससे जनता से जुड़ाव बढ़ा.

किस तरह बांटा गया पूरा बंगाल चुनावी मैनेजमेंट?

भाजपा ने बंगाल को 6 जोनों में बांटकर अलग-अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी. उत्तर बंगाल, जंगलमहल, हावड़ा-हुगली, कोलकाता, नबद्वीप और दार्जिलिंग जैसे क्षेत्रों में अलग टीम लगाई गई. हर क्षेत्र में बाहरी राज्यों से अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई. करीब 400 से ज्यादा नेताओं को पूरे देश से लाकर बंगाल में लगाया गया ताकि हर सीट पर मजबूत रणनीति बनाई जा सके और बूथ स्तर तक काम हो सके.

पर्दे के पीछे कौन-कौन रहा असली खिलाड़ी?

इस पूरी रणनीति के पीछे अमित शाह, सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव की टीम ने सबसे अहम भूमिका निभाई. सीपी जोशी, निशिकांत दुबे, महेश शर्मा और सतीश उपाध्याय जैसे नेताओं ने प्रशासनिक और संगठनात्मक काम संभाला. मीडिया मैनेजमेंट और नारेटिव बिल्डिंग पर भी खास ध्यान दिया गया. हर नेता को अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई ताकि चुनावी मशीनरी बिना रुकावट काम करे और जीत की रणनीति पूरी तरह सफल हो सके.

About the Author
author img
Niraj Pandey

जी न्यूज में बतौर डिप्टी एडिटर पोलिटिकल अफेयर्स के पद पर कार्यरत हैं. पिछले 22 वर्षों से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अलग अलग भूमिकाओं में काम करने का अनुभव. इस यात्रा के दौरान जनसत्ता एक्सप्र...और पढ़ें

TAGS

West Bengal Election 2026

Trending news

बंगाल में धर्म देखकर लोगों ने किया वोट! क्यों उठने लगे हिंदू पोलराइजेशन के मुद्दे?
West Bengal
बंगाल में धर्म देखकर लोगों ने किया वोट! क्यों उठने लगे हिंदू पोलराइजेशन के मुद्दे?
एक दिन में बदली किस्मत, दिखी लोकतंत्र की खूबसूरती, पढ़ें इन उम्मीदवारों की कहानी
DNA
एक दिन में बदली किस्मत, दिखी लोकतंत्र की खूबसूरती, पढ़ें इन उम्मीदवारों की कहानी
घाटी में ड्रग नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, 48 घंटे में 2 अंडरग्राउंड नार्को ठिकाने ध्वस्त
Jammu-kashmir
घाटी में ड्रग नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, 48 घंटे में 2 अंडरग्राउंड नार्को ठिकाने ध्वस्त
11 राज्यों में तूफानी बारिश और आंधी का दिखेगा कहर, कश्मीर से असम तक IMD का अलर्ट
IMD
11 राज्यों में तूफानी बारिश और आंधी का दिखेगा कहर, कश्मीर से असम तक IMD का अलर्ट
'EVM से छेड़छाड़ नहीं, लेकिन उनको...', चुनाव हारते ही अभिषेक बनर्जी ने अलापा नया राग
West Bengal
'EVM से छेड़छाड़ नहीं, लेकिन उनको...', चुनाव हारते ही अभिषेक बनर्जी ने अलापा नया राग
आखिर कैसे भाजपा ने 15 साल बाद टीएमसी को सत्ता से हटाकर लिख दिया नया इतिहास?
West Bengal Election 2026
आखिर कैसे भाजपा ने 15 साल बाद टीएमसी को सत्ता से हटाकर लिख दिया नया इतिहास?
यूं ही नहीं BJP ने अमित शाह को बंगाल का पर्यवेक्षक नियुक्त किया, क्या हैं इसके मायने
West Bengal assembly elections
यूं ही नहीं BJP ने अमित शाह को बंगाल का पर्यवेक्षक नियुक्त किया, क्या हैं इसके मायने
बांग्लादेश से सटे बंगाल के गांव गाय विहीन हो गए! हिंदू गांवों पर चौंकाने वाला खुलासा
West Bengal
बांग्लादेश से सटे बंगाल के गांव गाय विहीन हो गए! हिंदू गांवों पर चौंकाने वाला खुलासा
जालंधर में BSF हेडक्वॉर्टर के पास तेज धमाका, धू-धूकर जली स्कूटी; दहशत में आए लोग
Jalandhar Blast
जालंधर में BSF हेडक्वॉर्टर के पास तेज धमाका, धू-धूकर जली स्कूटी; दहशत में आए लोग
बहुत बधाई हो... बंगाल में प्रचंड जीत का इंटरनेशनल असर, ट्रंप ने PM को दी मुबारकबाद
Donald Trump
बहुत बधाई हो... बंगाल में प्रचंड जीत का इंटरनेशनल असर, ट्रंप ने PM को दी मुबारकबाद