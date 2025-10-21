Advertisement
Hindi Newsशिक्षा

Success Story: 8वीं क्लास में चली गई आंखें, नहीं टूटा हौसला, कुछ ऐसे मां के साथ पाई मंजिल, ये हैं IAS मनु गर्ग की प्रेरक UPSC जर्नी

UPSC Success Story: दृष्टिहीनता आईएएस मनु गर्ग ने यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा महज 23 साल की उम्र में अपनी मां की मदद से क्रैक किया और सभी के सामने हौसले से मंजिल हासिल करने का मिसाल कायम कर दिया. आइए हम आपको उनकी प्रेरणादायक जर्नी के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 21, 2025, 02:01 PM IST
IAS Manu Garg Success Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा हर साल भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा (CSE) का आयोजन किया जाता है. इस परीक्षा में हर साल लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं, जिनका सपना देश की प्रशासनिक सेवाओं जैसे- IAS, IPS, IFS और IRS में शामिल होना होता है. हालांकि, UPSC CSE को क्रैक करना आसान नहीं है. अधिकांश उम्मीदवार इस परीक्षा को पास करने के लिए कई बार प्रयास करते हैं, फिर भी हर किसी को सफलता नहीं मिल पाती, क्योंकि यह परीक्षा न केवल कैंडिडेट्स के ज्ञान का परीक्षण करती है, बल्कि इसमें उनके धैर्य, अनुशासन, विश्लेषणात्मक सोच और आत्मविश्वास की भी परीक्षा होती है. 

हालांकि, यूपीएससी के सभी चरणों को पार कर हर साल कुछ उम्मीदवार अपनी मेहनत, लगन और अटूट हौसले के दम पर सफलता की मिसाल कायम करते हैं, जो सभी के लिए एक प्रेरणा बन जाती है. उन्हीं में से एक हैं IAS मनु गर्ग, जिन्होंने अपनी दृष्टिहीनता के बावजूद UPSC में शानदार रैंक हासिल किया. आइए हम आपको उनकी हौसलों से भरी जर्नी के बारे में बताते हैं. जो यदि आप UPSC या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा.

IAS मनु गर्ग
आईएएस मनु गर्ग मूल रूप से राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं. मनु ने 8वीं कक्षा में ही एक दुर्लभ जेनेटिक विकार के कारण अपनी दोनों आंखों की दृष्टि खो दी. इस घटना से उनके जीवन में अंधकार छा गया, पूरी दुनिया उनके लिए काली पड़ गई, लेकिन उनके सपनों की दुनिया में हमेशा आगे बढ़ने, कुछ करने का किरण था. जिसके बलबूते उन्होंने खुद को हमेशा यह कहा कि सीमाएं उन्हें रोक नहीं सकती.

ये भी पढ़ें: Success Story: कौन हैं IAS परी बिश्नोई? जिनकी खूबसूरती की दीवानी है दुनिया, देखिए उनकी ये 7 शानदार तस्वीरें

एजुकेशन क्वालिफिकेशन
मनु बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई में काफी होशियार थे. उन्होंने सैकड़ों डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की, जो उनकी पहचान बन गई. मनु ने जयपुर के सेंट जेवियर्स स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की. इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन और फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में मास्टर्स की डिग्री हासिल किया. मनु के जीवन में रौशनी भरने का काम उनकी मां वंदना जैन ने बखूबी निभाया, वो उनकी सबसे बड़ी ताकत रही. उन्होंने मनु के पढ़ाई में हर कदम पर साथ दिया, वो मनु को किताबें पढ़कर सुनाती और नोट्स बनाया करती थी.

दूसरे प्रयास में क्रैक किया UPSC
पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मनु ने यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी शुरू की. हालांकि, दृष्टिहीनता के बावजूद उन्होंने ब्रेल नहीं सीखा. इसके बदले उन्होंने तकनीकी उपकरणों का सहारा लिया, जैसे- स्क्रीन रीडर, ऑडियो पीडीएफ, टॉकबैक, आदि. मनु ने यूपीएससी का पहला अटेंप्ट 2023 में दिया, जहां उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया, लेकिन मेन्स क्रैक नहीं कर पाए. पहले प्रयास में मिली मात के बाद उन्होंने रणनीति में बदलाव करते हुए दूसरे अटेंप्ट की तैयारी की. जिसका परिणाम रहा कि उन्होंने दूसरी कोशिश में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 91वीं हासिल की. मात्र 23 साल की उम्र में उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पद पर हुआ.  मनु गर्ग की कहानी यह साबित करती है कि हालात मायने नहीं रखते, हौसला मायने रखता है। यदि आपने ठान लिया है — तो चुनौतियां भी अवसर में बदल सकती हैं.

ये भी पढ़ें: Success Story: हिंदी मीडियम से UPSC टॉपर तक का सफर, जानें हिमांशु गुप्ता की प्रेरक जर्नी, जो चाय बेचने वाले से बने IAS अधिकारी

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

IAS Manu GargUPSC Success Story

