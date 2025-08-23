Blood Relation: रोहित, मोहित का भाई है.. मोहित, सिया का पिता है तो बताओ रोहित का सिया से क्या रिश्ता?
शिक्षा

Blood Relation: रोहित, मोहित का भाई है.. मोहित, सिया का पिता है तो बताओ रोहित का सिया से क्या रिश्ता?

Blood Relation Question and Answer: दिमाग लगाओ और बताओ..रोहित, मोहित का भाई है और मोहित, सिया का पिता है.. तो रोहित का सिया से क्या रिश्ता हुआ?

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 23, 2025, 12:54 PM IST
Blood Relation: रोहित, मोहित का भाई है.. मोहित, सिया का पिता है तो बताओ रोहित का सिया से क्या रिश्ता?

Reasoning Question: अगर आपको रीज़निंग या फिर ब्लड रिलेशन वाले सवाल हल करना पसंद है तो ये खबर आपको पढ़नी चाहिए. आज के इस आर्टिकल में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ रीज़निंग और ट्रिकी सवाल जिसे आप हल करके अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं. वहीं, इस टाइप के सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्वेशन आंसर आपकी कुछ मदद कर सकते हैं.  

1. सवाल- 3, 6, 11, 18, 27, ?
जवाब- 38 (ODD नंबर जोड़ते जाओ जैसे- 3+3= 6, 6+5=11...)

2. सवाल- 2, 4, 8, 16, 30, 32..इसमें अलग वाले नंबर को हटाओ?
जवाब- 30 (बाकी सब 2 के पावर है)

3. सवाल- हाथ अगर दस्ताना है तो पैर क्या होगा?
जवाब- मोजा

4. सवाल- कोई व्यक्ति पूर्व 5km चलता फिर दाएं की ओर 3km चलता और फिर दाएं मुड़कर 5km चलता तो बताओ वह अब किस दिशा में है?
जवाब- दक्षिण

5. सवाल- वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन हैं?
जवाब- ओम बिड़ला

ये भी पढ़ें- IBPS SO Admit Card 2025 Out: आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, ibps. in पर जाकर ऐसे करें डाउनलोड

6. सवाल- भारत में पहला AIIMS कहां खोला गया था?
जवाब- नई दिल्ली

7. सवाल- हाल ही में किसने जीता Miss Universe India का खिताब?
जवाब- मनिका विश्वकर्मा

8. सवाल- पंचशील समझौता कब हुआ था? 
जवाब- चशील समझौता भारत और चीन के बीच 29 अप्रैल, 1954 को हुआ था. 

9. सवाल- 'HTTP' का फुल फॉर्म क्या है?
जवाब- हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल

10. सवाल- रोहित, मोहित का भाई है.. मोहित, सिया का पिता है तो बताओ रोहित का सिया से क्या रिश्ता?
जवाब- पिता का भाई यानी चाचा या काका

Disclaimer- 'Zee News' इस खबर में दी गई किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता है. हमारा मकसद केवल सामान्य ज्ञान को बढ़ाना है. यह जानकारियां विभिन्न वेबसाइट्स से जुटाई गईं हैं.

;