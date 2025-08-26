Reasoning Questions: दिमाग हो तो बताओ... यदि X, Y के पुत्र के पुत्र का भाई है, तो X का Y से क्या संबंध है?

Reasoning Ability: भारत के अधिकांश प्रतियोगी परीक्षा में अब रीजनिंग के अलग-अलग प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं. इसलिए उसे समय सीमा के अंदर हल करने के लिए आपका नियमित रूप से रीजनिंग के सवालों का अभ्यास करना बहुत जरूरी है.
Reasoning Questions And Answers: अगर आप खुद को बहुत बुद्धिमान मानते हैं और आपको लगता है कि आप जिस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें पूछे जाने वाले रीजनिंग के सवालों को आसानी से मिनटों में हल कर लेंगे, तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज के समय में अधिकांश कंपीटिटिव एग्जाम में ऐसे दिमाग घुमाने वाले रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं. जिसे हल करने में बड़े से बड़े बुद्धिमान लोग उलझ कर रह जाते हैं. इसलिए समय सीमा के अंदर परीक्षा में पूछे जाने वाले रीजनिंग के सवाल को हल करने के लिए आपको उस तरह के सवालों का नियमित रूप से अभ्यास करना बहुत जरूरी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए 10 रीजनिंग के सवाल और जवाब लेकर आए हैं. अक्सर इस प्रकार के रीजनिंग के सवाल प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं.
सवाल 1: DEW : 32 : : RED : ?
जवाब: 27
सवाल 2: DHLPTX : BFJNRV :: CGKOSW : ?
जवाब: AEIMQU
सवाल 3: यदि FAITH को KELVI लिखा जाए, तो CLOUD को किस प्रकार लिखा जाएगा?
जवाब: HPRWE
सवाल 4: यदि 14#13=9 और 27#36=18 हो तो 46#31=.....?
जवाब: 14
सवाल 5: FRUIT : 61821920 : : STEM : ?
जवाब: 1920513
सवाल 6: 46 : 11 :: 30 : 7 :: 50 : ?
जवाब: 12
सवाल 7: LEAP : KFZQ :: CLOS : BMNT :: EJOT : ?
जवाब: DKNU
सवाल 8: ABDG, DEJQ, ?, JKMP, MNPS
जवाब: GHJM
सवाल 9: YSEA, WOGC, UOIE, ?, QKMI
जवाब: SMKG
सवाल 10: यदि X, Y के पुत्र के पुत्र का भाई है, तो X का Y से क्या संबंध है?
जवाब: पोते
