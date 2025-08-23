Reasoning Questions: दिमाग वालो बताओ... अजय ने कहा, यह लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी है, तो अजय उस लड़की का कौन है?
Reasoning Questions: दिमाग वालो बताओ... अजय ने कहा, यह लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी है, तो अजय उस लड़की का कौन है?

Reasoning Ability: भारत के अधिकांश प्रतियोगी परीक्षा में रीजनिंग के अलग-अलग प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं. जिसे पहली बार में बिना अभ्यास के हल करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 23, 2025, 08:19 PM IST
Reasoning Questions: दिमाग वालो बताओ... अजय ने कहा, यह लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी है, तो अजय उस लड़की का कौन है?

Reasoning Questions And Answer: भारत में अलग-अलग क्षेत्र के लिए हर साल विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है. जिसमें अधिकांश में रीजनिंग के तरह-तरह के सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर कोई कैंडिडेट बिना अभ्यास के उसे हल करने की कोशिश करें, तो उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रीजनिंग के सवाल में अक्सर बड़े से बड़े बुद्धिमान लोग भी उलझ कर रह जाते हैं. ऐसे में अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस सेक्शन को बिल्कुल भी नजरअंदाज या हल्का न समझे. इसलिए हम आपको लिए रीजनिंग के 10 सवाल और जवाब लेकर आए हैं. अक्सर इस प्रकार के रीजनिंग के सवाल कंपीटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं. 

सवाल 1: अगर 1+4=9, 2+8=18, 3+6=15 तो 7+8=......?
जवाब: 23

सवाल 2: शब्द 'ADULTERATION' में दाएं से चौथे अक्षर के बाएं पांचवां अक्षर क्या होगा?
जवाब: L

सवाल 3: EIGK : EACY :: RVTX : ?
जवाब: RMPL

सवाल 4: MIKE : OGMC : : CIAD : ?
जवाब: EGCB

सवाल 5: FRUIT : 61821920 : : STEM : ?
जवाब: 1920513

दिमाग लगाओ और जवाब बताओ... A की मां की बहन के पुत्र की बहन A की कौन होगी?

सवाल 6: DEW : 32 : : RED : ?
जवाब: 27

सवाल 7: अजय ने कहा, यह लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी है, तो अजय उस लड़की का कौन है?
जवाब: ससुर

सवाल 8: DHLPTX : BFJNRV :: CGKOSW : ?
जवाब: AEIMQU

सवाल 9: यदि TAILOR को 019280 के रूप में लिखा जाता है , तो CUT के लिए कोड क्या है?
जवाब: 320

सवाल 10: यदि HIDE = 1440, तो WIDE = क्या होगा?
जवाब:  4140

रोहित, मोहित का भाई है.. मोहित, सिया का पिता है तो रोहित का सिया से क्या रिश्ता?

