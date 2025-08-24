Reasoning Questions: दिमाग है तो जवाब दो... C माता है A और B की और D पति है B का, तो C कौन है D की?

Reasoning Questions And Answers: आज के समय में किसी भी कंपीटिटिव एग्जाम को क्रैक करना काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि अधिकांश प्रतियोगी परीक्षा में रीजनिंग के तरह-तरह के सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर कोई कैंडिडेट बिना अभ्यास करे उसे हल करने की कोशिश करें, तो उन्हें समय सीमा के अंदर उसे हल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए अगर आप अलग-अलग प्रकार के रीजनिंग के सवाल अभ्यास के लिए लेकर आए हैं. अक्सर इस तरह के सवाल कंपीटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं.

सवाल 1: A की मां की बहन के पुत्र की बहन A की कौन होगी?

जवाब: मौसेरी बहन

सवाल 2: 589654237, 89654237, 8965423, 965423,.........?

जवाब: 96542

सवाल 3: EIGK : EACY :: RVTX :?

जवाब: RMPL

सवाल 4: यदि FRIDGE को GTLHLK लिखा जाता है, तो उसी भाषा में KETTLE को कैसे लिखा जाएगा?

जवाब: LGWXQK

सवाल 5: FRUIT : 61821920 : : STEM :?

जवाब: 1920513

रोहित, मोहित का भाई है.. मोहित, सिया का पिता है तो रोहित का सिया से क्या रिश्ता?

सवाल 6: DEW : 32 : : RED :?

जवाब: 27

सवाल 7: यदि TRAIN को RAIL के रूप में कोडित किया जाता है, तो COMPUTER को किस प्रकार कोडित किया जाएगा?

जवाब: CMPTUREO

सवाल 8: DHLPTX : BFJNRV :: CGKOSW :?

जवाब: AEIMQU

सवाल 9: C माता है A और B की और D पति है B का, तो C कौन है D की?

जवाब: सास

सवाल 10: X और Y दोनों बच्चे हैं, यदि Z, X का पिता है लेकिन Y, Z का पुत्र नहीं है, तो Y और Z में क्या सम्बन्ध है?

जवाब: पुत्री और पिता

अजय ने कहा, यह लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी है, तो अजय उस लड़की का कौन है?