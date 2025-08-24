Reasoning Questions: दिमाग है तो जवाब दो... C माता है A और B की और D पति है B का, तो C कौन है D की?
Advertisement
trendingNow12895310
Hindi Newsशिक्षा

Reasoning Questions: दिमाग है तो जवाब दो... C माता है A और B की और D पति है B का, तो C कौन है D की?

Reasoning Ability: अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता हासिल करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के रीजनिंग के सवाल का अभ्यास करते रहना चाहिए. इसलिए हम आपके लिए कुछ बेहतरीन रीजनिंग के सवाल और जवाब लेकर आए हैं. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 24, 2025, 11:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Reasoning Questions: दिमाग है तो जवाब दो... C माता है A और B की और D पति है B का, तो C कौन है D की?

Reasoning Questions And Answers: आज के समय में किसी भी कंपीटिटिव एग्जाम को क्रैक करना काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि अधिकांश प्रतियोगी परीक्षा में रीजनिंग के तरह-तरह के सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर कोई कैंडिडेट बिना अभ्यास करे उसे हल करने की कोशिश करें, तो उन्हें समय सीमा के अंदर उसे हल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है.  इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए अगर आप अलग-अलग प्रकार के रीजनिंग के सवाल अभ्यास के लिए लेकर आए हैं. अक्सर इस तरह के सवाल कंपीटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं. 

सवाल 1:  A की मां की बहन के पुत्र की बहन A की कौन होगी?
जवाब: मौसेरी बहन

सवाल 2: 589654237, 89654237, 8965423, 965423,.........?
जवाब: 96542

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: EIGK : EACY :: RVTX :?
जवाब: RMPL

सवाल 4: यदि FRIDGE को GTLHLK लिखा जाता है, तो उसी भाषा में KETTLE को कैसे लिखा जाएगा?
जवाब: LGWXQK

सवाल 5: FRUIT : 61821920 : : STEM :?
जवाब: 1920513

रोहित, मोहित का भाई है.. मोहित, सिया का पिता है तो रोहित का सिया से क्या रिश्ता?

सवाल 6: DEW : 32 : : RED :?
जवाब: 27

सवाल 7: यदि TRAIN को RAIL के रूप में कोडित किया जाता है, तो COMPUTER को किस प्रकार कोडित किया जाएगा?
जवाब: CMPTUREO

सवाल 8: DHLPTX : BFJNRV :: CGKOSW :?
जवाब: AEIMQU

सवाल 9: C माता है A और B की और D पति है B का, तो C कौन है D की?
जवाब: सास

सवाल 10: X और Y दोनों बच्चे हैं, यदि Z, X का पिता है लेकिन Y, Z का पुत्र नहीं है, तो Y और Z में क्या सम्बन्ध है?
जवाब:  पुत्री और पिता

अजय ने कहा, यह लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी है, तो अजय उस लड़की का कौन है?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

reasoning questions

Trending news

खौफनाक यादें... जब धमाकों से दहल गए थे दो बड़े शहर, किसने हिला दिया था भारत?
25 August history
खौफनाक यादें... जब धमाकों से दहल गए थे दो बड़े शहर, किसने हिला दिया था भारत?
भारत में नदी पर बना सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? जिससे चीन हमेशा रहता 'खौफजदा
longest bridge in india
भारत में नदी पर बना सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? जिससे चीन हमेशा रहता 'खौफजदा
वॉटरफॉल में वीडियो बनाना पड़ा महंगा, यूट्यूबर को बहा ले गई पानी की धार
Odisha news
वॉटरफॉल में वीडियो बनाना पड़ा महंगा, यूट्यूबर को बहा ले गई पानी की धार
'दिल बहलाने के लिए खयाल अच्‍छा है, गालिब...', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
CM Devendra Fadnavis
'दिल बहलाने के लिए खयाल अच्‍छा है, गालिब...', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
‘हनुमान जी थे पहले अंतरिक्ष यात्री...', BJP सांसद ने क्यों दिया ऐसा जवाब? ये है वजह
Anurag Thakur
‘हनुमान जी थे पहले अंतरिक्ष यात्री...', BJP सांसद ने क्यों दिया ऐसा जवाब? ये है वजह
लॉ स्टूडेंट के गैंगरेप के दौरान दीवार के छेद से बनाते थे वीडियो, चार्जशीट में खुलासा
Kolkata Law Student Gang Rape
लॉ स्टूडेंट के गैंगरेप के दौरान दीवार के छेद से बनाते थे वीडियो, चार्जशीट में खुलासा
CISF ने तैयार की पहली महिला कमंडो युनिट, अब अग्रिम मोर्चों पर तैनात होंगी बेटियां
CISF News
CISF ने तैयार की पहली महिला कमंडो युनिट, अब अग्रिम मोर्चों पर तैनात होंगी बेटियां
टीचर ने शराब पीने से रोका तो की धुनाई, बरसाए थप्पड़ और घूंसे, CCTV में कैद हुई घटना
CCTV video
टीचर ने शराब पीने से रोका तो की धुनाई, बरसाए थप्पड़ और घूंसे, CCTV में कैद हुई घटना
VIDEO: पायलट बेटे ने मां को फ्लाइट में दिया 'खास सम्मान', माइक पर बोल दी भावुक बात
Viral Video
VIDEO: पायलट बेटे ने मां को फ्लाइट में दिया 'खास सम्मान', माइक पर बोल दी भावुक बात
..जब भारत ने 1965 की जंग जीतने के 6 महीने बाद 'हाजी पीर दर्रा' PAK को वापस सौंप दिया
India-Pakistan War 1965
..जब भारत ने 1965 की जंग जीतने के 6 महीने बाद 'हाजी पीर दर्रा' PAK को वापस सौंप दिया
;