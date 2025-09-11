Reasoning Questions: मेरे भाई के दादा के अकेले पुत्र के अकेले बेटे से मेरा क्या रिश्ता है?
Reasoning Questions: मेरे भाई के दादा के अकेले पुत्र के अकेले बेटे से मेरा क्या रिश्ता है?

Reasoning Questions: अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता हासिल करने के लिए आपके पास सामान्य ज्ञान की जानकारी के साथ अलग-अलग प्रकार के रीजनिंग के सवालों को हल करने का कौशल भी होना चाहिए. 

 

Sep 11, 2025
Reasoning Questions: मेरे भाई के दादा के अकेले पुत्र के अकेले बेटे से मेरा क्या रिश्ता है?

Blood Relation Reasoning Questions And Answers: अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता हासिल करने के लिए आपके पास जीके यानी जनरल नॉलेज की जानकारी के साथ विभिन्न प्रकार के रीजनिंग के सवालों को हल करने का कौशल भी होना चाहिए. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए अलग-अलग प्रकार के रीजनिंग के 10 सवाल और उसके जवाब लेकर आए हैं. 

सवाल 1: यदि TABLE को GZYOV लिखा जाए, तो JUICE को कैसे लिखा जाएगा?
जवाब: JUICE को QFRXY लिखा जाएगा. 

सवाल 2: एक आदमी ने एक महिला से कहा, "आपकी माताजी के पति की बहन मेरी बुआ है ", तो महिला का उस आदमी से क्या संबंध है?
जवाब: महिला का उस आदमी से बहन का संबंध है.

सवाल 3: अंग्रेजी वर्णमाला में यदि B, A हो जाए और P, O हो जाए तो K क्या हो जाएगा?
जवाब: K, J हो जाएगा. 

सवाल 4: C माता है A और B की और D पति है B का , तो C कौन है D की?
जवाब: C, D की सास है.

सवाल 5: मेरे पिता की बहन के पिता के पुत्र की पुत्री का मुझसे क्या रिश्ता होगा?
जवाब: बहन का 

सवाल 6: A और B बहने हैं | R और S भाई है | A की बेटी R की बहन है, तो B का S से क्या संबंध है?
जवाब: B का S से आंटी का संबंध है. 

सवाल 7: A, D का भाई है | D, B का पिता है | B और C बहने हैं, तो बताइए C का A से क्या संबंध है?
जवाब: C का A से भतीजी का संबंध है. 

सवाल 8: M, P का पुत्र है, Q पौत्री है O की , जो P का पति है, तो M का O से क्या संबंध है?
जवाब: M का O से पुत्र का संबंध है. 

सवाल 9: यदि GECA का अर्थ 8642 हो, तो HFBD का अर्थ क्या होगा ?
जवाब: HFBD का अर्थ  9735 होगा.

सवाल 10: मेरे भाई के दादा के अकेले पुत्र के अकेले बेटे से मेरा क्या रिश्ता है?
जवाब: बहन का 

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

reasoning questionsBlood Relation Reasoning

