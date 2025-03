हिमाचल बोर्ड ने रद्द की 12वीं कक्षा की अंग्रेजी परीक्षा, पेपर लीक की आशंका के बीच लिया गया फैसला

HPBOSE 12th English Exam Cancelled: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड(HPBOSE) ने पेपर लीक होने की आशंका के चलते राज्य के सभी परीक्षा केंद्रों (Board Exam Centers) पर 12वीं कक्षा की अंग्रेजी की परीक्षा रद्द (English Paper Cancel) कर दी है.

अधिकारियों ने शुक्रवार को इस बारे में डिटेल्स दी. जानकारी के अनुसार, चंबा जिले के चौवारी में स्थित सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों ने गलती से 10वीं कक्षा की जगह 12वीं कक्षा का अंग्रेजी का प्रश्नपत्र खोल दिया, जिसके बाद यह फैसला लिया गया. बता दें, 10वीं कक्षा की अंग्रेजी की परीक्षा सात मार्च को थी, जबकि 12वीं कक्षा की अंग्रेजी की परीक्षा आठ मार्च को होनी थी, जो अब रद्द कर दी गई है.

The Himachal Pradesh Board of School Education cancelled the Class 12 English examination for the March 2025 session across all examination centres in the state due to the possibility of a paper leak. pic.twitter.com/ThceQuuHWb

