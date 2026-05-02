BPSC Exam Cancelled News: ब्लूटूथ से नकल के बाद रद्द हुईं भर्ती परीक्षा, क्या 11 लाख छात्रों के भविष्य पर फिरा पानी?

BPSC Exam Cancelled News: ब्लूटूथ से नकल का बड़ा मामला सामने आने के बाद बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC ने सख्त कदम उठाया है. आयोग ने कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया है. ये फैसला तब लिया गया जब अलग-अलग जिलों से रिपोर्ट मिली कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर नकल करने के लिए ब्लूटूथ डिवाइस और अन्य तरीके इस्तेमाल किए गए. मामले की जानकारी मिलते ही आयोग ने जांच शुरू कर दी और पूरी स्थिति की समीक्षा की है.

जांच के बाद आयोग ने साफ किया कि परीक्षा की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. जिन अभ्यर्थियों पर गड़बड़ी का शक था, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है. कुल 32 उम्मीदवारों को भविष्य की BPSC परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया गया है. इसके अलावा कई मामलों में एफआईआर भी दर्ज की गई है. आयोग का कहना है कि परीक्षा को प्रभावित करने की कोशिश करने वालों पर अब सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बिना किसी आधार की खबरें

आयोग ने यह भी साफ किया कि जांच में पेपर लीक या प्रश्नपत्र वायरल होने का कोई सबूत नहीं मिला है. किसी भी परीक्षा सेट का प्रश्नपत्र बरामद नहीं हुआ है. इस वजह से सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों को गलत बताया गया है. अधिकारियों ने कहा कि पेपर सुरक्षित रहा है और उसकी गोपनीयता कहीं से भी भंग नहीं हुई है. इसलिए लीक की खबरें बिना किसी आधार के हैं.

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जांच और विश्लेषण के बाद लिया गया फैसला

BPSC के मुताबिक ये फैसला कई रिपोर्ट, जांच और विश्लेषण के बाद लिया गया है. कुछ परीक्षा केंद्रों पर अनुचित तरीकों से परीक्षा को प्रभावित करने की कोशिश जरूर हुई थी. लेकिन पूरी परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह खत्म या खराब नहीं किया गया. आयोग ने कहा कि ईमानदार अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के लिए सख्त कदम जरूरी था. इसलिए परीक्षा को रद्द करना पड़ा.

रद्द की गई परीक्षाओं में सहायक शिक्षा विकास अधिकारी यानी A.E.D.O. की परीक्षा शामिल है. ये परीक्षा 14 अप्रैल से 21 अप्रैल 2026 के बीच नौ शिफ्टों में आयोजित हुई थी. इस भर्ती के लिए करीब 11 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. अब परीक्षा रद्द होने से सभी उम्मीदवारों को फिर से तैयारी करनी होगी. ये फैसला छात्रों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

जल्द की जाएगी नई तारीखों की घोषणा

इसके अलावा सहायक सार्वजनिक स्वच्छता एवं वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर प्रबंधन अधिकारी की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है. ये परीक्षा 23 अप्रैल 2026 को आयोजित हुई थी. दोनों परीक्षाओं को निरस्त करने के बाद आयोग ने कहा है कि नई तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी. पूरी प्रक्रिया दोबारा कराई जाएगी और इस बार पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जाएगा. आयोग ने साफ कहा है कि आगे किसी भी तरह की नकल या गड़बड़ी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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