/BPSC Exam Calendar 2026 Released: बिहार में होने वाली सरकारी परीक्षाओं की डेट शीट जारी, यहां देखें कब होगा कौन सा एग्जाम

सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए खूशखबरी है. क्योंकि बिहार सरकार ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC ने परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी कर दिया है. इस कैलेंडर में अलग-अलग पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं की संभावित तारीखें दी गई हैं. इसमें 72वीं इंटीग्रेटेड कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी CCE, प्रोजेक्ट मैनेजर, ऑडिटर, रिसर्च ऑफिसर, प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर और बिहार न्यायिक सेवा समेत कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं शामिल हैं.
हालांकि, ऐसे में छात्रों के लिए यह कैलेंडर तैयारी की दिशा तय करने में काफी मददगार हो सकता है. उम्मीदवार अब परीक्षा की संभावित तारीख को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई, रिवीजन और मॉक टेस्ट की रणनीति बना सकते हैं. हालांकि आयोग ने इन तारीखों को संभावित बताया है, इसलिए इनमें बदलाव भी किया जा सकता है.
BPSC का नया परीक्षा कैलेंडर उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो 2026 में आयोग की अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं. कैलेंडर में भर्ती परीक्षा, पदों की संख्या और प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तारीखों की जानकारी दी गई है. आयोग ने 72वीं इंटीग्रेटेड CCE के लिए 1,189 पदों पर भर्ती और प्रारंभिक परीक्षा की तारीख 25 अक्टूबर 2026 तय की है. इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर के 9 पदों के लिए परीक्षा 4 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित है. जबकि, ऑडिटर के 102 पदों की परीक्षा 5 जुलाई 2026 और रिसर्च ऑफिसर के 3 पदों की परीक्षा 15 जुलाई 2026 को संभावित है. उम्मीदवारों को इन तारीखों के आधार पर अपनी तैयारी को व्यवस्थित करना चाहिए.
जुलाई 2026 BPSC की कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिहाज से व्यस्त महीना रहने वाला है. परीक्षा कैलेंडर के अनुसार ऑडिटर के 102 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा 5 जुलाई 2026 को प्रस्तावित है. वहीं रिसर्च ऑफिसर के 3 पदों के लिए परीक्षा 15 जुलाई 2026 को होने की संभावना है. इसी तारीख यानी 15 जुलाई 2026 को प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर के 300 पदों के लिए भी परीक्षा प्रस्तावित है.
इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को जुलाई की तारीखों को ध्यान में रखते हुए सिलेबस पूरा करने, रिवीजन करने और नियमित मॉक टेस्ट देने की रणनीति बनानी चाहिए. खासतौर पर जिन उम्मीदवारों की एक से ज्यादा परीक्षाएं हैं, उन्हें विषयवार तैयारी के साथ समय प्रबंधन पर भी ध्यान देना होगा.
BPSC कैलेंडर में 33वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा और 72वीं इंटीग्रेटेड CCE भी शामिल हैं. 33वीं बिहार न्यायिक सेवा के 173 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा 30 मई 2026 को प्रस्तावित थी. वहीं 72वीं इंटीग्रेटेड CCE की प्रारंभिक परीक्षा 25 अक्टूबर 2026 को आयोजित होने की संभावना है.
72वीं CCE के जरिए कुल 1,189 रिक्तियों पर भर्ती की जा रही है. यह BPSC की प्रमुख परीक्षाओं में से एक है, इसलिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसकी तैयारी करते हैं. इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर के 9 पदों के लिए परीक्षा 4 अक्टूबर 2026 को संभावित है. उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट पर समय-समय पर अपडेट देखते रहना चाहिए, क्योंकि परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव की संभावना बनी रहती है.
BPSC के परीक्षा कैलेंडर में 71वीं इंटीग्रेटेड CCE भी शामिल है. इस परीक्षा के माध्यम से 1,298 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है. 71वीं CCE की प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी. इसके बाद मुख्य परीक्षा अप्रैल 2026 में आयोजित की गई. जिन उम्मीदवारों ने 71वीं CCE की मुख्य परीक्षा दी है, उन्हें अब परिणाम और भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी आगे की जानकारी के लिए BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखनी चाहिए. इसी कैलेंडर में लोअर डिविजन क्लर्क यानी LDC परीक्षा का भी उल्लेख है. LDC के 26 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा 20 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी. इस तरह कैलेंडर में पिछली और आगामी परीक्षाओं से जुड़ी जानकारी को भी शामिल किया गया है.
BPSC Exam Calendar 2026 जारी होने के बाद छात्रों को अपनी तैयारी की योजना बनाने में सुविधा होगी. संभावित परीक्षा तारीख के आधार पर उम्मीदवार अपने बचे हुए समय को सिलेबस पूरा करने, रिवीजन और मॉक टेस्ट में बांट सकते हैं. हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि आयोग द्वारा जारी कैलेंडर में दी गई तारीखें अंतिम नहीं हैं. जरूरत पड़ने पर BPSC परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव कर सकता है. इसलिए उम्मीदवारों को केवल कैलेंडर पर निर्भर रहने के बजाय आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाली नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड और अन्य सूचनाओं को भी नियमित रूप से चेक करना चाहिए. खासकर 72वीं CCE की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए 25 अक्टूबर 2026 की संभावित प्रारंभिक परीक्षा तारीख को ध्यान में रखकर तैयारी तेज करना जरूरी होगा.
|परीक्षा
|रिक्तियां
|परीक्षा की तारीख
|71वीं इंटीग्रेटेड CCE
|1,298
|13 सितंबर 2025
|लोअर डिविजन क्लर्क
|26
|20 सितंबर 2025
|प्रोजेक्ट मैनेजर
|9
|4 अक्टूबर 2026
|ऑडिटर
|102
|5 जुलाई 2026
|रिसर्च ऑफिसर
|3
|15 जुलाई 2026
|33वीं बिहार न्यायिक सेवा
|173
|30 मई 2026
|प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर
|300
|15 जुलाई 2026
|72वीं इंटीग्रेटेड CCE
|1,189
|25 अक्टूबर 2026