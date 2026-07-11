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BPSC Success Story: करीब 25 सालों तक मां ने धोई पुलिस की वर्दी, बेटा बना रेवेन्यू ऑफिसर; कौन है बिहार का लाल धर्मेन्द्र कुमार?

BPSC Success Story of Dharmendra Kumar: कहते हैं हर सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, आज हम एक ऐसे बेटे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सफल बनाने में दोनों मजदूर माता-पिता का खास योगदान रहा और उन्होंने BPSC पास कर रेवेन्यू ऑफिसर का पद प्राप्त किया. आइए बिहार के धर्मेन्द्र कुमार की सक्सेस स्टोरी जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 11, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 04:41 PM IST
BPSC Success Story: करीब 25 सालों तक मां ने धोई पुलिस की वर्दी, बेटा बना रेवेन्यू ऑफिसर; कौन है बिहार का लाल धर्मेन्द्र कुमार?
Image Credit: success story of Dharmendra KumarSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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