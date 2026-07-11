/BPSC Success Story: करीब 25 सालों तक मां ने धोई पुलिस की वर्दी, बेटा बना रेवेन्यू ऑफिसर; कौन है बिहार का लाल धर्मेन्द्र कुमार?

BPSC Success Story of Dharmendra Kumar: आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं या क्या कर सकते हैं, ये सब आप पर निर्भर करता है. किसी व्यक्ति के सफल होने का सबसे बड़ा राज उसकी ही दिन-रात की मेहनत होती है. सफलता पाने के लिए किसी अमीर या गरीब होना मान्य नहीं देता है बल्कि किस सपने को हासिल करने के लिए आपकी कितनी मेहनत लगी है वो खुद-ब-खुद उस बात का सबूत हो सकता है. बिहार के रहने वाले धर्मेन्द्र कुमार ने ये साबित किया है. उन्होंने सफलता की उस सीढ़ी पर कदम रखा है जहां पर वो अभी रुकना नहीं चाहते हैं बल्कि कदमों को और आगे बढ़ाकर ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं.
एक महिला जो दिन-रात मेहनत करती है, पुलिस वालों की वर्दी धोने जाती है और एक पिता जो मजदूर कर रोटी-पानी का जुगाड़ करते हैं, उनके घर में एक अलग खुशबू बेटी की सफलता के साथ महकी है. 20-25 साल से पुलिस वर्दी साफ करने वाली के बेटे ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) क्रैक कर लिया है और रेवेन्यू ऑफिसर का पद हासिल किया है.
बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले धर्मेंद्र कुमार के लिए बीपीएससी में सफलता हासिल करने का सफर उतना आसान नहीं था. घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और पिता-मां दोनों मजदूरी करते थे. हर दिन की दिहाड़ी के साथ पिता काम कर घर भरण-पोषण करते हैं, तो उनकी मां रेखा देवी भी जंदाहा थाने के पुलिस वालों के कपड़े धोया करती थीं. करीब 20 से 25 साल तक तो उन्हें पुलिस की वर्दी धोई. अपनी कमाई के सारे पैसों को वो बेटे की पढ़ाई में लगा देती थीं.
माता-पिता की मेहनत का रंग बेटे की कामयाबी के साथ नजर आया है. बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में धर्मेंद्र ने 70वीं रैंक हासिल की है. बिहार के रहने वाली बहुक साधारण धोबी दंपती के बेटे धर्मेंद्र कुमार की सफलता कई लोगों के लिए एक मिसाल बन सकती है. उन्होंने सफलता के साथ राजस्व अधिकारी का पद प्राप्त हुआ है.
धर्मेंद्र कुमार ने राजस्व अधिकारी का पद हासिल तो कर लिया है मगर उनका लक्ष्य बड़ा है और एक बड़े पद की कुर्सी पर टिका हुआ है. दरअसल, धर्मेंद्र फिर से बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) बनना चाहते हैं. उनका कहना है कि उनकी मां ने कई सालों तक उन्हें पढ़ाने के लिए पुलिस स्टेशन में दूसरों की खाकी वर्दी धोई है, लेकिन अब वो अपनी मां के लिए खुद खाकी वर्दी में आना चाहते हैं. इसलिए धर्मेंद्र का कहना है कि वो अब DSP बनने की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनकी मां उन्हें पुलिस की वर्दी में देखे सकें.