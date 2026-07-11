/BPSC Success Story: करीब 25 सालों तक मां ने धोई पुलिस की वर्दी, बेटा बना रेवेन्यू ऑफिसर; कौन है बिहार का लाल धर्मेन्द्र कुमार?

BPSC Success Story of Dharmendra Kumar: आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं या क्या कर सकते हैं, ये सब आप पर निर्भर करता है. किसी व्यक्ति के सफल होने का सबसे बड़ा राज उसकी ही दिन-रात की मेहनत होती है. सफलता पाने के लिए किसी अमीर या गरीब होना मान्य नहीं देता है बल्कि किस सपने को हासिल करने के लिए आपकी कितनी मेहनत लगी है वो खुद-ब-खुद उस बात का सबूत हो सकता है. बिहार के रहने वाले धर्मेन्द्र कुमार ने ये साबित किया है. उन्होंने सफलता की उस सीढ़ी पर कदम रखा है जहां पर वो अभी रुकना नहीं चाहते हैं बल्कि कदमों को और आगे बढ़ाकर ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं.