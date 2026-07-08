/BPSC Success Story: घर के कामों के साथ नहीं रुकी तैयारी, दो बच्चों की मां ऐसी बनीं SDM; जानें रुचि की सफलता की कहानी

BPSC Success Story of SDM Ruchi Rani: कहते हैं, करने वाले बहाने नहीं बनाते, वे बस सफलता का डंका बजाते हैं; जिसकी गूंज खुद-ब-खुद पूरे जहान में सुनाई देती है. एक ऐसी ही गूंज बिहार की रहने वाली रुचि की सफलता से सुनाई दी है. उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल करने के बाद ये साबित किया कि कामकाज संभालने के साथ-साथ दो बच्चों को देखते हुए भी महिला सफलता की सीढ़ी चढ़ सकती है. उनके जज्बे की चारों ओर तारीफ की जा रही है. रुचि रानी ने सिर्फ अपनी मां का सपना पूरा नहीं किया है बल्कि वो लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा भी बन सकती हैं.
नौकरी के साथ घर की जिम्मेदारियों को संभालना और बच्चों की देख-रेख करने के बावजूद भी खुद के लिए समय निकाल कर सरकारी नौकरी की तैयारी करने के जुनून ने ये कर दिखाया जिसके बारे में शायद कोई सोच न सके. आइए बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) परीक्षा में सफलता पाने के बाद SDM बनीं रुचि रानी की सफलता की कहानी जानते हैं.
बिहार में SDM बनीं रुचि रानी का कहना है कि मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आता है, अगर किसी चीज का जुनून हो और उसे पूरा करने के लिए ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे, तो यकीनन सफलता हासिल हो सकती है. शायद उनके लिए ये कहना इसलिए आसान हुआ क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कठीन प्रयास के साथ सफलता हासिल की है. दरअसल, रुचि ने फुल टाइम नौकरी और दो बच्चों को संभालने के साथ-साथ परिवार की जिम्मेदारी को निभाते हुए बीपीएससी की तैयारी की.
बिहार की राजधानी पटना के बख्तियारपुर की रहने वाली रुचि ने बिहार की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा देने का तब सोचा जब उन्हें उनकी मां ने मोटिवेट किया. दरअसल, रुचि की मां बिहार प्रशासनिक सेवा अधिकारी बनने का सपना देखती थीं और उसे पूरा करने के लिए उन्होंने परीक्षा भी दी मगर उनका चयन न हो सका. हालांकि, इस सपने को मरने नहीं दिया और उसे जिंदा रखते हुए उन्होंने अपनी बेटी रुचि से कहा कि जब मैं कर सकती हूं, तो तुम भी कर सकती हो. बस अपनी मां के सपने को पूरा करने की तैयारी में जुट गईं.
रुचि के लिए यहां तक का सफर तय करना उतना आसान नहीं होता, अगर पति प्रभाकर भारद्वाज और सास-ससुर का सपोर्ट नहीं मिलता. पूरे परिवार ने उन्हें सपोर्ट किया और दो बच्चों के साथ उन्होंने अपनी तैयारी को जारी रखा. इस दौरान टाइम मैनेजमेंट का खास ध्यान रखा. वो खाना बनाते समय भी पढ़ने का मौका नहीं छोड़ती थीं. उस दौरान फोन पर करंट अफेयर्स सुनती थी और जब बच्चे सो जाते थे तो देर रात उठकर पढ़ाई करती थी. ऑफिस में भी जब लंच टाइम या खाली समय होता था तो वो रिवीजन किया करती थी.
रुचि रानी कई महिलाओं के लिए एक अच्छा उदाहरण हो सकती हैं. वो बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति (BRLPS) में नौकरी करती थीं. कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर (CC) पद पर काम करने के बाद भी उन्होंने मां का सपने पूरा करने के लिए तैयारी की. हालांकि, पहली बार में बीपीएससी में पीटी क्लियर नहीं हुआ. दूसरी बार में मेन्स में कुछ नंबर से रह गईं लेकिन तीसरे प्रयास में उन्होंने 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में 260वीं रैंक हासिल की. इसके साथ ही उन्होंने एसडीएम पद हासिल किया.