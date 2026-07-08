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BPSC Success Story: घर के कामों के साथ नहीं रुकी तैयारी, दो बच्चों की मां ऐसी बनीं SDM; जानें रुचि की सफलता की कहानी

BPSC Success Story of SDM Ruchi Rani: आज एक ऐसी महिला की सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने कई जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने सपने को जिंदा रखा और आखिरकार 4 साल की मेहनत रंग ले आई और उन्होंने एसडीएम का पद हासिल कर ही लिया. आइए बिहार की एसडीएम रुचि रानी की सफलता की कहानी जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 08, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:48 PM IST
BPSC Success Story: घर के कामों के साथ नहीं रुकी तैयारी, दो बच्चों की मां ऐसी बनीं SDM; जानें रुचि की सफलता की कहानी
Image Credit: BPSC Success Story of SDM Ruchi RaniSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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