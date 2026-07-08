/BPSC Success Story: घर के कामों के साथ नहीं रुकी तैयारी, दो बच्चों की मां ऐसी बनीं SDM; जानें रुचि की सफलता की कहानी

BPSC Success Story of SDM Ruchi Rani: कहते हैं, करने वाले बहाने नहीं बनाते, वे बस सफलता का डंका बजाते हैं; जिसकी गूंज खुद-ब-खुद पूरे जहान में सुनाई देती है. एक ऐसी ही गूंज बिहार की रहने वाली रुचि की सफलता से सुनाई दी है. उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल करने के बाद ये साबित किया कि कामकाज संभालने के साथ-साथ दो बच्चों को देखते हुए भी महिला सफलता की सीढ़ी चढ़ सकती है. उनके जज्बे की चारों ओर तारीफ की जा रही है. रुचि रानी ने सिर्फ अपनी मां का सपना पूरा नहीं किया है बल्कि वो लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा भी बन सकती हैं.