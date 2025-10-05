Reasoning Questions: दिमाग को बनाना है शार्प? रीजनिंग के इन 10 सवालों को हल करने का करें प्रयास

Tricky Reasoning Questions: सोचने, समझने और याद रखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति को नियमित रूप से कुछ न कुछ दिमागी एक्सरसाइज से जुड़े कार्य को करते रहना चाहिए. इसलिए हम आपके लिए 10 ऐसे रीजनिंग के सावल लेकर आए हैं, जो आपके लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाने में मदद करेगा.
Reasoning Tricky Questions And Answers: कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें छोटी-छोटी बातों को याद रखने के लिए उसे कई बार पढ़ने की जरूरत होती है. ऐसे में एक व्यक्ति को सोचने, समझने और याद रखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से कुछ न कुछ दिमागी एक्सरसाइज से जुड़े कार्य को करते रहना चाहिए. इसलिए हम आपके लिए रीजनिंग के 10 सवाल लेकर आए हैं, जिसे हल करने के बाद आपकी लॉजिकल थिंकिंग बेहतर होगी. इसी के साथ अगर आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी सहायता करने में मदद करेगा, क्योंकि अब अधिकांश कॉम्पिटिव एग्जाम में रीजनिंग के सवालों का अलग से सेक्शन होता है.
सवाल 1: NEUROTIC : TICRONEU : : PSYCHOTIC : ?
जवाब: TICCHOPSY
सवाल 2: FLOWER : REWOLF : : FRUITS : ?
जवाब: STIURF
सवाल 3: ABCDE : FGHIJ : : PQRST : ?
जवाब: UVWXY
सवाल 4: AB : ZY : : CD : ?
जवाब: XW
सवाल 5: यदि GECA का अर्थ 8642 हो, तो HFBD का अर्थ क्या होगा ?
जवाब: HFBD को 9735 लिखा जाएगा.
सवाल 6: यदि TRAIN को RAIL के रूप में कोडित किया जाता है, तो COMPUTER को किस प्रकार कोडित किया जाएगा?
जवाब: COMPUTER को CMPTUREO लिखा जाएगा.
सवाल 7: BMO, EOQ, HQS, ?
जवाब: KSU
सवाल 8: ABDG, DEJQ, ?, JKMP, MNPS
जवाब: GHJM
सवाल 9: LEAP : KFZQ :: CLOS : BMNT :: EJOT : ?
जवाब: DKNU
सवाल 10: एक विशेष भाषा में ‘STORK’ को ‘URROO’ लिखा जाए और ‘ASHES’ को ‘CQKBW’ लिखा जाए, तो ‘BUNKE’ को किस प्रकार लिखा जाएगा?
जवाब: BUNKE को DSQHI लिखा जाएगा.
