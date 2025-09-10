Brain Test: फोटो में सिर्फ 3 अंतर; खोजना बेहद मुश्किल, जीनियस ही 10 सेकंड में दे पाएंगे जवाब

Spot The Difference Game: अगर आपको ऑप्टिकल इल्यूजन गेम खेलना पसंद है तो ये आर्टिकल आपके लिए हैं. आपको दिए गए फोटो में सिर्फ 3 अंतर को खोजना है. हालांकि, ये थोड़ा मुश्किल है अच्छे-अच्छों के पसीने छुड़ा देते हैं ऐसे खेल. इसलिए अगर आप खुद को जीनियस मानते हैं तो फोटो में छूपे सिर्फ 3 अंतर को 10 सेकंड में खोजकर दिखाएं. अगर आप इन अंतर को समय पर खोज लेते हैं तो माना जाएगा कि आप जीनियस लोगों में से एक हैं और आपका दिमाग शार्प है. चलिए आपका समय शुरू होता है अब..

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 (टाइम ओवर)

आपका समय समाप्त हो चुका है. आपको बहुत बधाई अगर आपने दिए गए समय के अंदर इन फोटो में छूपे 3 अंतर को खोज लिया है तो..ये साबित करता है कि सच में आप जीनियस हैं और आपका दिमाग तेज है. हालांकि, आप में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इन फोटो में अंतर को ढूंढ नहीं पाएंगे होंगे. ऐसे में चलिए अब आपको सही जवाब इस खेल का बता देतें हैं.

ये रहा जवाब

फोटो में कुल तीन ही अंतर है. हालांकि, इस सामान्य सी दिख रही तस्वीर में इन तीन अंतर को खोचना वाकई थोड़ी मुश्किल है. चलिए पहले अंतर की बात करें तो खिड़की की साइज देखिए. एक फोटो में साइज बड़ी है और दूसरे में ये छोटी. अब आपको लग रहा होगा कि अरे हां ये तो सामने ही था, लेकिन क्यों नहीं दिखा..कोई बात नहीं ऐसे खेलों में अक्सर ऐसा होता है.

दूसरा अंतर है पेड़..जी हां, पेड़ की डाली एक फोटो में तीन नजर आ रही है वहीं दूसरी फोटो सिर्फ दो ही नजर आ रही है. तीसरा और आखिरी अंतर है दीवार. एक फोटो में दीवार पर कुछ हिस्से टूटे हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तस्वीर में ये बिल्कुल सही है, तो ये ते फोटो में छूपे तीन अंतर, उम्मीद है आपको इस तरह से ऑनलाइन ये खेल खेलना पसंद आ रहा होगा.