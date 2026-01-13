BRICS इंडिया 2026 का लोगो लॉन्च, कब जुड़ा था BRIC में 'S'? जानें ब्रिक्स से जुड़े 10 सवाल-जवाब

BRICS General Knowledge Questions and Answers: इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत करेगा और इसके लिए देश ने अपना लोगो भी जारी कर दिया है. विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा ब्रिक्स इंडिया 2026 के लोगो को जारी किया गया है. साथ में ऑफिशियल वेबसाइट को औपचारिक तौर पर पेश किया है. ये लोगो भारतीय पहचान के साथ है और ब्रिक्स की सामूहिक प्रकृति को भी दर्शाता है. ब्रिक्स से जुड़े सामान्य ज्ञान के कुछ सवाल जवाब आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आइए जानते हैं कि आप ब्रिक्स के बारे में कितना जानते हैं.

सवाल 1:- BRICS 2026 का नया लोगो किसने डिजाइन किया है?

जवाब:- BRICS 2026 का नया लोगो भारत ने डिजाइन किया है. हर साल इसके लोगो वो देश डिजाइन करवाता है जो इसकी अध्यक्षता करता है. इस बार भारत ने अपनी अध्यक्षता के लिए नया लोगो पेश किया है.

सवाल 2:- BRICS का नया लोगो कैसा है?

जवाब:- ब्रिक्स इंडिया 2026 लोगो कमल जैसे आकार का है जिसमें नीला, पीला, भगवा, हरा और नारंगी रंग है.

सवाल 3:- ब्रिक्स 2025 का लोगो कैसा था?

जवाब:- ब्रिक्स 2025 के लिए ब्राजील ने लोगो को पेश किया था जो अमेजन के विशाल पेड़ से प्रेरित था.

सवाल 4:- BRIC में 'S' कब जोड़ा गया है?

जवाब:- साल 2010 में BRIC में S शब्द को शामिल किया गया था जिसका मतलब दक्षिण अफ्रीका है. इसके बाद से BRIC को BRICS के नाम से जाना जाने लगा.

सवाल 5:- BRICS में कितने देशों का नाम शामिल है?

जवाब:- BRICS में कुल 5 देशों के नाम शामिल हैं जिसे शॉर्ट फॉर्म में ब्रिक्स कहा जाता है.

सवाल 6:- BRICS का पूरा नाम क्या है?

जवाब:- BRICS की फुल फॉर्म ब्राजील (Brazil) रूस (Russia) भारत (India) चीन (China) दक्षिण अफ्रीका (South Africa) है. इन देशों के पहले अल्फाबेट से BRICS बना है.

सवाल 7:- BRIC शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल कब और किसने किया था?

जवाब:- गोल्डमैन सैक्स इंवेस्टमेंट बैंक के अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने 2001 में BRIC शब्द का यूज किया था.

सवाल 8:- BRIC में ब्राजील, रूस, भारत और चीन को कब शामिल किया गया था?

जवाब:- 2001 में आर्थिक वृद्धि की मान्यता देने के साथ BRIC में ब्राजील, रूस, भारत और चीन को शामिल किया गया.

सवाल 9:- 2026 में कौन सा देश BRICS शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा?

जवाब:- साल 2026 में भारत द्वारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की जाएगी.

सवाल 10:- BRICS क्या है और इसमें कौन-कौन से 11 देश हैं?

जवाब:- ब्रिक्स 11 देशों के समूह से बनाया गया है. ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका, मिस्र, सऊदी अरब, इथियोपिया, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान जैसे देश शामिल हैं. दुनिया की 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के एक समूह को ब्रिक्स कहा जाता है.

