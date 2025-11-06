Britain School: स्कूलों में सबसे बड़ा बदलाव! इंग्लैंड में बच्चे करेंगे फेक न्यूज और AI को पहचानने की पढ़ाई, जानें कब तक आएगा नया सिलेबस?

Britain School New Syllabus: भले ही तकनीकी दुनिया में होने वाले बदलाव लोगों की जिंदगी को बदलने वाले हैं लेकिन इसके गलत इस्तेमाल से लोगों तक गलत जानकारी भी जा रही है जो भविष्य और बच्चों दोनों के लिए सही नहीं है. ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है जो बच्चों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. दरअसल, ब्रिटेन सरकार ने फेक न्यूज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) यानी AI को पहचानने के लिए स्कूल में पढ़ाई करवाने की घोषणा की है. इसे पिछले 10 सालों का सबसे बड़ा सिलेबस चेंज और सुधार माना जा रहा है.

बच्चों के भविष्य के लिए लिया फैसला

इंग्लैंड के सभी स्कूलों में फेक न्यूज और AI की पहचान के लिए सिलेबस की शुरुआत ‘Curriculum and Assessment Review’ की सिफारिशों के आधार की जाएगी. ये बदलाव बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिहाज से किया जाएगा जिससे उन्हें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिल सके.

Add Zee News as a Preferred Source

स्कूलों में क्या-क्या होंगे बदलाव?

फेक न्यूज की पहचान:- प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाएगा कि वो कैसे फेक न्यूज और गलत जानकारी की पहचान कर पाएंगे. ऑनलाइन मिलने वाली गलत या भ्रामक जानकारियों के बारे में जानने के लिए पढ़ाई करवाई जाएगी जिससे बच्चों में आलोचनात्मक सोच और सही फैसले लेने की क्षमता में विकास हो सकेगा.

पैसे का महत्व और प्रबंधन: नए सिलेबस के जरिए बच्चों को मनी मैनेजमेंट, लोन, होम लोन (Mortgage) जैसे टॉपिक के बारे में भी पढ़ाया जाएगा जिससे बच्चों के लिए भविष्य में बेहतर वित्तीय फैसला लेना आसान हो सकेगा.

पढ़ाई और भाषा कौशल में सुधार:- शिक्षा बदलाव में बच्चों की रीडिंग स्किल्स को बढ़ावा दिया जाएगा. साथ ही लिटरेसी लेवल की मजबूत के लिए नए तरीके अपनाए जाएंगे.

खेल और आउटडोर गतिविधियां:- शिक्षा के नए बदलावों में खेल और आउटडोर एक्टिविटी को भी बढ़ावा दिया जाएगा जिससे बच्चों में खेल, शारीरिक गतिविधियां और आउटडोर लर्निंग जैसे विकास हो सकेंगे.

कब लागू होगा नया पाठ्यक्रम?

जानकारी के अनुसार अंतिम पाठ्यक्रम को साल 2027 की शुरुआत में प्रकाशित किया जाएगा. जबकि, सितंबर 2028 से इस नए पाठ्यक्रम (Curriculum) को लागू कर दिया जाएगा. सरकार की ओर से स्कूलों को तैयारी के लिए करीब डेढ़ साल का समय दिया जाएगा. ब्रिटेन सरकार की इस पहल से आगामी समय में बच्चों को डिजिटल दुनिया की सच्चाई, वित्तीय समझ और जिम्मेदार नागरिक के बारे में सही और नई दिशा मिल सकेगी.

ये भी पढ़ें- Jobs in UK: बिना डिग्री के विदेश में मिलेगी नौकरी... ये देश खुद कर रहा है भारतीयों की भर्ती, ऐसे मिल रही है ब्लू कॉलर वर्कर्स को जॉब