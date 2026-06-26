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क्या आपका एडमिशन UK यूनिवर्सिटी में हो गया है? विदेश जाने से पहले फ्री Pre-Departure Briefing जरूर करें अटेंड

यूके में हायर एजुकेशन के लिए जाने वाले भारतीय छात्रों के लिए ब्रिटिश काउंसिल 16 जुलाई को मुफ्त वर्चुअल स्टीडि यूके प्री-डिपार्चर ब्रीफिंग आयोजित करेगा. जानिए कौन शामिल हो सकता है, क्या मिलेगा और कैसे करें रजिस्ट्रेशन.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 26, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:13 PM IST
क्या आपका एडमिशन UK यूनिवर्सिटी में हो गया है? विदेश जाने से पहले फ्री Pre-Departure Briefing जरूर करें अटेंड
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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