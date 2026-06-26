/क्या आपका एडमिशन UK यूनिवर्सिटी में हो गया है? विदेश जाने से पहले फ्री Pre-Departure Briefing जरूर करें अटेंड

यूके में हायर एजुकेशन के लिए जाने वाले भारतीय छात्रों के लिए अच्छी खबर है. ब्रिटिश काउंसिल ने स्टीडि यूके प्री-डिपार्चर ब्रीफिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. ये वर्चुअल सत्र 16 जुलाई 2026 को दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक आयोजित होगा. इसमें केवल वही छात्र शामिल हो सकेंगे, इसमें ऑटम/विंटर 2026 इंटेक के लिए किसी यूके यूनिवर्सिटी या हाई टीचिंग इंस्टिट्यूट से कंडीशनल या अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिल चुका है. इस सत्र का उद्देश्य छात्रों को यूके में पढ़ाई और नई जिंदगी की शुरुआत के लिए पूरी तैयारी कराना है.
इस ऑनलाइन ब्रीफिंग के दौरान छात्रों को यूके जाने से पहले की सभी जरूरी तैयारियों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा. इसमें वीजा आवेदन प्रक्रिया, रहने की व्यवस्था (Accommodation), यात्रा की तैयारी, जरूरी सामान की पैकिंग, बजट बनाना और यूके में शुरुआती दिनों को आसान बनाने से जुड़ी जरुरी जानकारी दी जाएगी. इसके अलावा वहां की पढ़ाई, कैंपस लाइफ और रोजमर्रा की जरूरतों के बारे में भी व्यावहारिक सुझाव साझा किए जाएंगे.
ब्रिटिश काउंसिल के इस कार्यक्रम में UK Visas and Immigration (UKVI) के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. वे छात्रों को यूके स्टूडेंट वीजा की नई प्रक्रिया समझाएंगे और उनके सवालों के जवाब देंगे. इसके अलावा सत्र में हेल्थकेयर सेवाओं, मेडिकल इंश्योरेंस, सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य सहायता (Mental Health Support) और अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर भी चर्चा होगी, ताकि छात्र विदेश पहुंचने के बाद किसी तरह की परेशानी का सामना न करें.
इस कार्यक्रम की खास बात यह होगी कि इसमें यूके में पढ़ चुके पूर्व छात्र (Alumni) और वर्तमान में पढ़ रहे छात्र भी शामिल होंगे. वे अपने अनुभव साझा करेंगे और बताएंगे कि नई यूनिवर्सिटी, नई संस्कृति और अलग माहौल में कैसे जल्दी खुद को ढाला जा सकता है. साथ ही पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने, समय प्रबंधन, पार्ट-टाइम काम, सामाजिक जीवन और करियर के अवसरों से जुड़े उपयोगी सुझाव भी दिए जाएंगे. इससे नए छात्रों को वास्तविक अनुभवों से सीखने का मौका मिलेगा.
Study UK Pre-Departure Briefing में शामिल होने के इच्छुक छात्र Study UK की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. वेबसाइट पर कार्यक्रम की पूरी जानकारी और रजिस्ट्रेशन फॉर्म उपलब्ध है. सफलतापूर्वक पंजीकरण करने वाले छात्रों को कार्यक्रम से पहले ईमेल के जरिए वर्चुअल सत्र में शामिल होने का लिंक और अन्य जरूरी निर्देश भेजे जाएंगे. यदि आप इस साल यूके में पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं, तो यह मुफ्त सत्र आपकी विदेश यात्रा और स्टूडेंट लाइफ को आसान बनाने में काफी मददगार साबित हो सकता है.