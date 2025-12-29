BRO ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट रिजल्ट 2025 जारी, bro.gov.in से ऐसे डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट

BRO Driver MT OG Result 2025 Released: बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन (BRO) ने आज, 29 दिसंबर, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट bro.gov.in पर ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट (MT) ऑर्डिनरी ग्रेड (OG) 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद रिजल्ट चेक करने के साथ मेरिट लिस्ट पीडीएफ मोड में डाउनलोड कर सकते हैं.

इस दिन हुई थी परीक्षा

बीआरओ ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट (OG) लिखित भर्ती परीक्षा का आयोजन 1, 3, 5, और 6 दिसंबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया गया था, जिसमें कुल 5,150 उम्मीदवार शामिल हुए थे. वहीं, रिजल्ट के मुताबिक, एग्मा में 665 उम्मीदवार सफल हुए हैं, जिन्हें अब PET और ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. जानकारी के लिए बता दें, बीआरओ द्वारा इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से ड्राइवर MT (OG) के रिक्त 417 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी.

ऐसे चेक करें रिजल्ट-

बीआरओ ड्राइवर 2025 रिजल्ट चेक करने के साथ डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bro.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद रिक्रूटमेंट सेक्शन पर जाएं और रिक्रूटमेंट एक्टिविटी पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां DRIVER MECHANICAL TRANSPORT (OG) लिंक पर क्लिक करें.

फिर एक नया पेज खुलेगा और रिजल्ट आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

रिजल्ट को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

BRO ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट रिजल्ट 2025 डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

