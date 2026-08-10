/Pranav Ilango: तमिलनाडु के 17 साल के Student को ब्राउन यूनिवर्सिटी ने दी 3.55 करोड़ की स्कॉलरशिप, जानिए प्रणव इलांगो की कहानी

Pranav Ilango 355 Crore Scholarship: 17 की उम्र में ब्राउन यूनिवर्सिटी का टिकट, IGCSE Math में दुनिया में टॉप करने वाले प्रणव की कहानी सिर्फ स्कॉलरशिप की नहीं, सोच बदलने की है
₹3.55 Crore Scholarship: 17 साल की उम्र में अमेरिका की फेमस ब्राउन यूनिवर्सिटी तक पहुंचना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, लेकिन प्रणव इलंगो की कहानी को सिर्फ 3.55 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप तक सीमित करना उनके सफर को छोटा कर देगा. उनकी खासियत यह है कि उन्होंने गणित, टेक्नोलॉजी और पब्लिक हेल्थ को अलग-अलग विषयों की तरह नहीं देखा, बल्कि इन्हें जोड़कर समाज की वास्तविक समस्याओं का समाधान खोजने का सपना देखा.
तमिलनाडु के ईरोड से निकलकर अमेरिका की यूनिवर्सिटी तक पहुंचने वाले प्रणव ने कम उम्र में ही यह तय कर लिया था कि उनकी पढ़ाई का इस्तेमाल सिर्फ अपनी सफलता के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए.
प्रणव का विदेश में पढ़ाई करने का सपना अचानक नहीं बना. महज 13 साल की उम्र में उन्होंने Dexterity Global के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया. यहां उन्हें पारंपरिक पढ़ाई के अलावा नेतृत्व क्षमता, समस्या समाधान और सामाजिक मुद्दों को समझने का अवसर मिला.
यही अनुभव आगे चलकर उनके नजरिए का हिस्सा बन गया. उन्होंने महसूस किया कि किसी समस्या का समाधान सिर्फ किताबों में नहीं होता, बल्कि उसके पीछे मौजूद वास्तविक परिस्थितियों और आंकड़ों को समझना भी जरूरी है.
प्रणव की अकादमिक उपलब्धियों में सबसे खास बात IGCSE Mathematics में उनका वैश्विक स्तर पर शीर्ष प्रदर्शन है. लेकिन उनके लिए गणित केवल परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करने का विषय नहीं है.
वह गणित और डेटा को ऐसे टूल के रूप में देखते हैं, जिनकी मदद से जटिल सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है. यही सोच उन्हें पारंपरिक अकादमिक उपलब्धि से आगे ले जाती है.
प्रणव की रुचि Software, Technology, Engineering और Data जैसे क्षेत्रों में है. वह यह समझना चाहते हैं कि इन तकनीकों का इस्तेमाल स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए कैसे किया जा सकता है.
उनका सपना भविष्य में पब्लिक हेल्थ से जुड़ी ऐसी कंपनी या पहल शुरू करना है, जो सरकारों और जरूरतमंद क्षेत्रों को बेहतर डेटा उपलब्ध कराने में मदद करे. इससे स्वास्थ्य संबंधी नीतियों और फैसलों को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिल सकती है.
Brown University में प्रणव Public Health और Applied Mathematics की पढ़ाई करेंगे. यह विषय संयोजन उनके भविष्य के लक्ष्य से सीधे जुड़ा हुआ है.
एक तरफ Applied Mathematics उन्हें डेटा और समस्याओं का विश्लेषण करने की क्षमता देगा, वहीं Public Health के जरिए वह स्वास्थ्य से जुड़ी वास्तविक चुनौतियों को समझ सकेंगे. दोनों क्षेत्रों को मिलाकर वह ऐसे समाधान विकसित करना चाहते हैं जिनका असर जमीन पर दिखाई दे.
Brown University में प्रणव को करीब 3.55 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप मिली है. बताया गया है कि यह सहायता उनकी चार साल की पढ़ाई और रहने के खर्च को कवर करेगी.
लेकिन इस उपलब्धि का महत्व केवल आर्थिक सहायता में नहीं है. यह स्कॉलरशिप उस मेहनत और प्रोफाइल की भी पहचान है, जिसे प्रणव ने कई वर्षों में तैयार किया. पढ़ाई के साथ उनकी नेतृत्व क्षमता, तकनीकी रुचि और सामाजिक समस्याओं को लेकर उनका नजरिया भी उनके सफर का हिस्सा रहा है.
प्रणव का सफर भले ही ईरोड से Brown University तक पहुंच गया हो, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य केवल विदेश में पढ़ाई या करियर बनाना नहीं है. वह अपनी शिक्षा का इस्तेमाल भारत की समस्याओं के लिए करना चाहते हैं.
उनकी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि 17 साल की उम्र में उनका लक्ष्य सिर्फ एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पहुंचना नहीं, बल्कि वहां से मिली शिक्षा को समाज के काम में लगाना है. गणित, डेटा, AI और पब्लिक हेल्थ को एक साथ जोड़कर समाधान तैयार करने की उनकी सोच आने वाले समय में उनकी सबसे बड़ी पहचान बन सकती है.