B.Sc. vs BS Course: बीएससी और बीएस में क्या है अंतर, जानें कौन सा कोर्स करना ज्यादा सही?

B.Sc. vs BS Course Difference: अक्सर छात्रों के बीच में बीएससी और बीएस को लेकर कन्फ्यूजन रहती है कि ये एक ही है या नहीं? इसके अलावा कई जानना चाहते हैं कि बीएससी या बीएस में क्या फर्क होता है? अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आइए बीएससी और बीएस के बारे में बताते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 28, 2025, 01:04 PM IST
B.Sc. vs BS Course: बीएससी और बीएस में क्या है अंतर, जानें कौन सा कोर्स करना ज्यादा सही?

B.Sc. vs BS Course Difference: आपने बीएससी या बीएस सुना है? इस कोर्स को लेकर क्या आप कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा किस चीज की पढ़ाई के लिए है? करियर के लिए बीएससी या बीएस में कौन सा बेहतर है? किस कोर्स के लिए कितने साल तक पढ़ाई करनी होती है? आज हम आपकी सभी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए खास जानकारी लेकर आए हैं. सरल भाषा में बीएससी और बीएस के बारे में समझाने जा रहे हैं कि आपके लिए कौन सा ज्यादा बेहतर कोर्स रहेगा? आइए जानते हैं.

12वीं के बाद किया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध कोर्स

क्या आप जानते हैं कि भारत में 12वीं के बाद अगर छात्र किसी कोर्स को चुनना पसंद करते हैं तो उनमें बीएससी और बीएस का नाम भी आता है. कई छात्रों की पसंद ये दोनों डिग्री वाले कोर्स होते हैं. हालांकि, दोनों एक जैसे होते हुए भी एक जैसे कोर्स नहीं है. आसान भाषा में कहें तो बीएससी और बीएस में अंतर होता है.

क्या है B.Sc. की फुल फॉर्म?

B.Sc. एक डिग्री कोर्स है जिसे छात्र 12वीं पूरी होने के बाद कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए सिर्फ नॉन मेडिकल साइंस स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं. बीएससी का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ साइंस (Bachelor of Science) है.

क्या होता है BS का फुल फॉर्म?

बीएस का मतलब बैचलर ऑफ साइंस अनुसंधान उन्मुख (Bachelor of Science- Research Oriented) होता है. बीएससी की तरह ये भी साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए डिग्री कोर्स है लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है.

B.Sc. vs BS: क्या होता है अंतर?

12वीं के बाद बीएससी करना चाहते हैं तो बता दें कि ये 3 साल का डिग्री कोर्स है. बीएससी अंडर ग्रेजुएट कोर्स को भारत के अलावा अन्य देशों में भी करवाया जाता है. जबकि, बीएस कोर्स पूरे 4 साल का कोर्स होता है. इसमें रिसर्च संबंधित ज्यादा पढ़ाया जाता है. ज्यादातर विदेशी यूनिवर्सिटी में इस कोर्स को ज्यादा किया जाता है.

B.Sc. vs BS: करियर के लिए कौन सा बेहतर?

दोनों कोर्स में पढ़ाई का तरीका अलग-अलग है. बीएससी थ्योरी और बेसिक साइंस पर आधारित कोर्स है. इसमें अलग-अलग विषय के बारे में पढ़ाया जाता है. जबकि, बीएस एक एडवांस और रिसर्च बेस्ड कोर्स है. इसका सिलेबस ज्यादा एडवांस होता है यानी बीएससी की तुलना में थोड़ा कठिन भी होता है. एडवांस स्टडी के अलावा ये रिसर्च ओरिएंटेड भी होता है. इसमें थ्योरी ज्यादा नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लर्निंग ज्यादा है. करियर के लिए बीएस की अच्छा ऑप्शन है. रिसर्च फील्ड और हाई-लेवल इंडस्ट्री में नौकरी की चाह रखने वालों को अधिक अवसर मिलते हैं.

